Μαρινάκης: Πάνω από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη-Χατζηδάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε

Σε περισσότερες από 20 επικοινωνίες μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για το ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία που στη συνέχεια δεν τηρήθηκε.

Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία, «διά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη προφανώς σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό», απηύθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ για να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι, ώστε «να έχει η χώρα Ανεξάρτητες Αρχές».

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό», και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές», κάνοντας λόγο για κλήσεις και μηνύματα.

Παράλληλα σχολίασε ότι οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές», προσθέτοντας με σκωπτικό τόνο ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν και για «την πορεία των πλέι οφ» ή «το φάιναλ-φορ».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά από αυτές τις επαφές και την αποστολή βιογραφικών, τα δύο κόμματα κατέληξαν σε δύο πρόσωπα: «Ένα που ήθελε περισσότερο η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, τον κύριο Μακρυδημήτρη, και ένα που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Συγγούνα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά», προσθέτοντας ότι «ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη».

Τέλος, σημείωσε ότι για τον λόγο αυτό «ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν τρελάθηκε και διάβασε αυτά τα δύο ονόματα», υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία, δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους.

Δείτε το βίντεο