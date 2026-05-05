Φον ντερ Λάιεν για δασμούς Τραμπ: Η ΕΕ είναι “έτοιμη για όλα τα σενάρια”

THESTIVAL TEAM

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη για όλα τα σενάρια», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την ΕΕ.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», υπενθύμισε ωστόσο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ερεβάν, αναφερόμενη στην εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία συνήφθη τον Ιούλιο και περιόριζε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», δήλωσε ακόμα υπενθυμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί να σέβονται τα όρια που καθορίσθηκαν τον Ιούλιο 2025.

Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον ευρωπαϊκό συνασπισμό με νέους επιπλέον τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ΕΕ ότι δεν σέβεται την εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ, στο περιθώριο μιας υπουργικής συνόδου της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στη γαλλική πρωτεύουσα.

Χθες, Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη βούλησή της να εφαρμόσει τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, απορρίπτοντας τις αμερικανικές κατηγορίες.

«Εφαρμόζουμε από την πρώτη ημέρα τη συμφωνία και παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο σεβασμό των δεσμεύσεών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομά Ρενιέ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε υπό προϋποθέσεις τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ, όμως οι εσωτερικές διαδικασίες του συνασπισμού προβλέπουν ότι πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση της συμφωνίας και με τα κράτη μέλη, πριν αυτή εφαρμοσθεί επισήμως.

Σύμφωνα με τον Ρενιέ, η ΕΕ κράτησε την Ουάσινγκτον «πλήρως ενημερωμένη σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών» και επεδίωξε να «καθησυχάσει την άλλη όχθη του Ατλαντικού, η δουλειά προχωρεί. Πραγματοποιούνται πρόοδοι».

