Πέλλα: Προσπάθησαν να βουτήξουν χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένες προσποιούμενοι τον λογιστή και τον εφοριακό

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Βεγορίτιδας, 1 άνδρας και 1 γυναίκα, που προσπάθησαν την ίδια ημέρα να εξαπατήσουν 2 ηλικιωμένες γυναίκες, σε περιοχές της Πέλλας.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Πέλλας, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο, την έπεισε να συγκεντρώσει σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000, την οποία στη συνέχεια θα πετούσε από το μπαλκόνι της οικίας της.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι να επιβαίνουν σε όχημα, όπου θα παραλάμβαναν την προαναφερόμενη σακούλα και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της ίδιας ημέρας, προσπάθησαν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν ακόμα μια ηλικιωμένη στην Έδεσσα, στην οποία συνεργός τους τηλεφώνησε προσποιούμενος τον υπάλληλο εφορίας, επιχειρώντας να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».