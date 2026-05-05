Γιώργος Παράσχος για την μάχη του με τον καρκίνο: Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω, με νοιάζει να μου πει ο Χριστός “έλα σε περιμένω”

Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε στην κάμερα του “Happy Day” και στον δημοσιογράφο, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, «Ο Φονιάς», στο δημοτικό θέατρο Πειραιά.

«Ένα έργο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ απ’ τον κόσμο και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτό. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους συντελεστές αυτής της παράστασης και γι’ αυτό το μεγάλο έργο και για τους δημιουργούς του», είπε αρχικά ο Γιώργος Παράσχος.

Ο γνωστός ηθοποιός στη συνέχεια μίλησε για την πορεία της υγείας του, αφού όπως έχει γνωστοποιήσει δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο.

«Είμαι καλά, είμαι σταθερά, δόξα τω Θεώ. Δεν θα πω μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα καλύτερα. Το παρακολουθώ κάθε μήνα, να δούμε πού βρισκόμαστε, δόξα τω Θεώ ακόμα είναι σε καταστολή.

Ο γιατρός μου σαν στόχο είχε να μπορέσω εγώ να ζω τη ζωή μου και, μέχρι στιγμής, το πετυχαίνει αυτό. Όσοι έχουν περάσει μέσα από αυτό καταλαβαίνουν τι θα πει ζωή, την εκτιμούν με άλλον τρόπο. Και δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σε φοβίζει το να χάσεις τη ζωή σου. Σε φοβίζει το ότι δεν θα προλάβεις να ζήσεις πράγματα, να βιώσεις πράγματα πριν φύγεις. Αυτός είναι ο φόβος περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω τώρα ή αν θα χαθώ ή αν θα με θυμούνται ή αν… Το μόνο που παρακαλάω είναι, άμα θα φύγω, να σηκώσει ο Χριστός μας το δεξί του χέρι και να μου πει “έλα, σε περιμένω”».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Παράσχος περιέγραψε την στιγμή που ενημερώθηκε από τον γιατρό για την κατάστασή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ίδιος ξέσπασε κλάματα απέναντι από τον γιατρό του. «Το πιο δύσκολο νομίζω ότι ήταν η στιγμή που μου το ανακοίνωσαν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου το είπε ο γιατρός, όταν ήμουν στην καρέκλα απέναντί του. Έκλαψα πάρα πολύ. Πιέστηκα αρκετά μέσα μου, τρεις μέρες, και ήθελα να το βγάλω. Ήθελα κάπου να ξεσπάσω ακόμα περισσότερο, δεν μου έφτανε το δάκρυ που έριξα, δεν είχε ξεπλυθεί καλά η ψυχή μου. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο την αδελφή μου».

Τέλος, ο Γιώργος Παράσχος απάντησε για την σύντροφό του η οποία επίσης έδωσε τη δική της μάχη με τον καρκίνο. «Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε και κοιτάμε κάτι πράγματα μικρά αλλά είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τον Κύριο», είπε.