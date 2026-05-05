Κεφαλονιά: “Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν” λέει η μητέρα της 19χρονης Μυρτούς

Την εκδοχή της για όσα συνέβησαν το βράδυ που η Μυρτώ έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά εξέφρασε η μητέρα της 19χρονης, σημειώνοντας ότι κάποιοι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν.

«Εκείνο το βράδυ στις 14-04-2026 πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να την βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν», τόνισε η ίδια μιλώντας στον ΑNT1 και πρόσθεσε:

«Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία… Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο το λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί στο παιδί μου. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι έχει φύγει από την ζωή», σημείωσε η μητέρα της Μυρτούς.

«Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στο γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου. Να πάρουν τη δική μου καρδιά να τη δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου. Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν “δυστυχώς”, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από την ζωή», ανέφερε η ίδια.

Περιγράφοντας την 19χρονη, η μητέρα έκανε λόγο για ένα παιδί «ταπεινό και ευγενικό».

«Ένα παιδί της εκκλησίας, φιλόζωη, παιδί του σπιτιού. Δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω. Μόνο το σκυλάκι της έβγαζε βόλτα καθημερινά. Δεν έπινε», σημείωσε η ίδια και πρόσθεσε αναφορικά με τον 23χρονο φίλο της.

«Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές την Μυρτώ στο σπίτι, που μιλούσε με βιντεοκλήση με τον… Μπήκα στο δωμάτιο της να δω με ποιόν μιλάει. Φορούσε κουκούλα. Μου έκαναν εντύπωση τα χείλη του και τα μάτια του που ήταν βαμμένα και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα. Δεν έδωσα σημασία. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στην Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας».

