ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Ικαρίας

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Εύδηλου Ικαρίας για τον εντοπισμό μίας σορού γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε βραχώδη ακτή στην παραλία «Κεραμέ» του Ευδήλου. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν τη σορό σε δύσβατο σημείο.

Η σορός μεταφέρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ραχών Ικαρίας, σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σορός αναγνωρίστηκε από οικείο πρόσωπο. Πρόκειται για 40χρονη αλλοδαπή (υπήκοο Αργεντινής).

Από τον Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου Ικαρίας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σάμου.

Ικαρία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

