MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ: Ο γγ Γκουτέρες “ανησυχεί” για την απόφαση των ΗΠΑ να μην χορηγήσουν βίζα στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «τη βαθύτατη λύπη του» για την απόφαση των ΗΠΑ να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την επόμενη εβδομάδα.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί για τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του κράτους της Παλαιστίνης να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Χθες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Αμπάς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή. Μόνο τα μέλη της παλαιστινια

Αντόνιο Γκουτέρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τζιτζικώστας: Κάνουμε πράξη το μέλλον της κινητικότητας με την εφαρμογή της καινοτομίας στην καθημερινότητα των πολιτών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κυρ. Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα – Οι ανταγωνιστές, οι επενδύσεις και η τεχνολογία δεν περιμένουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

ΑΑΔΕ- ΕΘΕΑΣ – ΓΕΩΤΕΕ: Σε πλήρη λειτουργία η ΕΑΕ 2026 – Κανονικά η υποβολή αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΑ 11 ώρες πριν

“MEDUSA 15-2026”: Εντυπωσιακά πλάνα από την πολυεθνική διακλαδική άσκηση στην Κρήτη – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου