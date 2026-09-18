ΟΗΕ: Ο γγ Γκουτέρες “ανησυχεί” για την απόφαση των ΗΠΑ να μην χορηγήσουν βίζα στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «τη βαθύτατη λύπη του» για την απόφαση των ΗΠΑ να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την επόμενη εβδομάδα.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί για τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του κράτους της Παλαιστίνης να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Χθες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Αμπάς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή. Μόνο τα μέλη της παλαιστινια