Ανησυχία στην Ομοσπονδία Παιδιάτρων για τα πατίνια: 2 νεκρά παιδιά σε 109 τροχαία το 2025

Σε πραγματική μάστιγα τείνει να εξελιχθεί η απρόσεκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάθε ηλικίας.

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων εκφράζει την ανησυχία της για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους μετά τον θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία.

Στην επιστολή προς τον υπουργό Μεταφορών, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήµατα µε ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα. Παράλληλα, προτείνει μία σειρά παρεμβάσεων προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα και να γίνει η πιο ασφαλής η κυκλοφορία, ειδικά όσον αφορά παιδιά.

Αναλυτικά η επιστολή της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων

«Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων (Π.ΟΜ.Ε.Π.), ενεργώντας στο πλαίσιο της αποστολής της για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών, απευθύνεται προς τις αρµόδιες αρχές µε αίσθηµα επείγουσας ανησυχίας ενώπιον της δραµατικής αύξησης των τραυµατισµών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήµατα µε Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα (ΕΠΗΟ) και ειδικότερα τα ηλεκτρικά πατίνια.

Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο: το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήµατα µε ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίµηνο του 2026 σηµειώθηκαν ήδη 17 ατυχήµατα — σχεδόν ένα κάθε τρεις ηµέρες. Περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τέτοιων ατυχηµάτων µέσα σε έναν χρόνο, ενώ το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος εκτιµάται ακόµη µεγαλύτερο λόγω έντονου φαινοµένου υποαναφοράς.

Το πρόσφατο τραγικό δυστύχηµα στην Ηλεία, µε τον θάνατο ενός 13χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε µετωπικά µε αυτοκίνητο, προκαλεί πόνο και κάλεσµα για άµεση δράση. Δεν είναι απλώς µια είδηση. Είναι ένα παιδί που έφυγε από τη ζωή.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ

Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο βασίζεται στον Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/Α/13-6-2025 — Κωδικοποιηµένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), ο οποίος επικαιροποίησε τις ρυθµίσεις που είχαν τεθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020. Οι βασικές διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΗΟ προβλέπουν:

• Μέγιστη ταχύτητα: 25 χλµ./ώρα

• Απαγόρευση κυκλοφορίας σε οδούς µε όριο άνω των 50 χλµ./ώρα

• Ηλικιακά όρια: 12 έτη για ΕΠΗΟ έως 6 χλµ./ώρα, 15 έτη για ΕΠΗΟ 6–25 χλµ./ώρα

• Για παιδιά κάτω των 12 ετών σε δρόµους µε κυκλοφορία: υποχρεωτική συνοδεία από άτοµο άνω των 16 ετών

• Υποχρεωτική χρήση κράνους εγκεκριµένου τύπου, κανονικά δεµένου

• Υποχρεωτικός αντανακλαστικός εξοπλισµός κατά τη νύχτα

• Απαγόρευση µεταφοράς δεύτερου ατόµου

• Απαγόρευση χρήσης ακουστικών και κινητού τηλεφώνου χωρίς ανοιχτή ακρόαση

• Πρόστιµα από 40 έως 200 ευρώ

Η Π.ΟΜ.Ε.Π. διαπιστώνει µε ανησυχία ότι, παρά την ύπαρξη αυτού του πλαισίου, το σύστηµα παρουσιάζει σοβαρά κενά εφαρµογής και νοµοθετικές ελλείψεις:

• Πλήρης απουσία ελέγχου στην πράξη: Ανήλικοι κάτω του νόµιµου ορίου ηλικίας οδηγούν καθηµερινά ΕΠΗΟ χωρίς κανέναν έλεγχο.

• Μηδενική αστική εκπαίδευση: Ελάχιστοι χρήστες γνωρίζουν τους κανόνες, και ακόµη λιγότεροι τους τηρούν.

• Απουσία ευθύνης γονέων: Ο νόµος δεν προβλέπει ρητές κυρώσεις για γονείς που επιτρέπουν σε ανήλικους τη χρήση ΕΠΗΟ κατά παράβαση των ορίων.

• Έλλειψη εθνικού επιδηµιολογικού µητρώου παιδικών ατυχηµάτων µε ΕΠΗΟ, µε αποτέλεσµα σοβαρή υποαναφορά.

• Απουσία τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για πατίνια που διατίθενται ως παιδικά προϊόντα.



Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, η Π.ΟΜ.Ε.Π. προτείνει ένα ολοκληρωµένο πακέτο παρεµβάσεων, οργανωµένο σε τέσσερις άξονες:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Νοµοθετικές / Κανονιστικές Παρεµβάσεις

• Αύξηση του ορίου ηλικίας για ΕΠΗΟ 6–25 χλµ./ώρα από τα 15 στα 16 έτη, σε εναρµόνιση µε ευρωπαϊκά πρότυπα.

• Ρητή νοµοθετική πρόβλεψη γονικής/κηδεµονικής ευθύνης και διοικητικών κυρώσεων όταν ανήλικος χρησιµοποιεί ΕΠΗΟ κατά παράβαση των ορίων.

• Υποχρεωτική χρήση κράνους για όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως συνθηκών κυκλοφορίας, µε ευθύνη γονέα/κηδεµόνα σε περίπτωση παράβασης.

• Απαγόρευση πώλησης ΕΠΗΟ ταχύτητας άνω των 15 χλµ./ώρα σε ανηλίκους, µε αντίστοιχη ευθύνη του πωλητή.

• Τεχνικός υποχρεωτικός περιορισµός ταχύτητας (speed limiter) στα 15 χλµ./ώρα για πατίνια που εµπορεύονται ως παιδικά/εφηβικά προϊόντα.

• Υποχρεωτική εµφανής σήµανση στη συσκευασία πατινιών µε τα ηλικιακά όρια, τους κανόνες και την υποχρέωση κράνους.

ΑΞΟΝΑΣ 2: Εκπαιδευτικές / Προληπτικές Παρεµβάσεις

• Άµεση εισαγωγή αγωγής οδικής ασφάλειας για ΕΠΗΟ στα προγράµµατα σπουδών Δηµοτικού και Γυµνασίου.

• Εθνική εκστρατεία ενηµέρωσης γονέων µέσω σχολείων, παιδιατρικών ιατρείων και ΜΜΕ για τους κινδύνους και τις νοµικές ευθύνες.

• Ενσωµάτωση σύντοµης συµβουλευτικής για ασφαλή χρήση ΕΠΗΟ στις τακτικές παιδιατρικές επισκέψεις των ηλικιών 10, 12 και 15 ετών (πρόγραµµα anticipatory guidance).

• Συνεργασία µε εµπορικά καταστήµατα για διανοµή ενηµερωτικού υλικού κατά την αγορά πατινιού.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ελεγκτικές Παρεµβάσεις / Επιβολή Νόµου

• Στοχευµένοι αστυνοµικοί έλεγχοι σε σχολικές ζώνες, πάρκα και περιοχές µε αυξηµένη παιδική κυκλοφορία.

• Συνεργασία Αστυνοµίας – Δήµων για δηµιουργία ασφαλών υποδοµών (ποδηλατόδροµοι,

ζώνες ήπιας κυκλοφορίας) που να µειώνουν τη σύγκρουση ΕΠΗΟ–αυτοκινήτων.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Κλινικές / Επιδηµιολογικές Παρεµβάσεις

• Ίδρυση εθνικού επιδηµιολογικού µητρώου καταγραφής παιδικών ατυχηµάτων µε ΕΠΗΟ, για τεκµηριωµένη χάραξη πολιτικής.

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλου κλινικής διαχείρισης τραυµατισµών από ΕΠΗΟ σε παιδιατρικά ΤΕΠ.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ — ΑΙΤΗΜΑ

Κύριε Υπουργέ,

Η Π.ΟΜ.Ε.Π. δεν τάσσεται κατά της κινητικότητας και της ελευθερίας των νέων. Αντιθέτως, αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια ως µέσο µεταφοράς µε θέση στις σύγχρονες πόλεις. Ωστόσο, η ελευθερία κάθε παιδιού τελειώνει εκεί που αρχίζει ο κίνδυνος για τη ζωή του.

Τα παιδιά δεν έχουν ακόµη αναπτύξει πλήρως την κριτική ικανότητα αξιολόγησης κινδύνου, τις αντανακλαστικές αντιδράσεις ενός ενηλίκου οδηγού, ούτε τη σωµατική αντοχή σε τραύµατα που προκαλούνται από ατυχήµατα µε ΕΠΗΟ. Αυτό δεν είναι ατύχηµα: είναι αναπτυξιακή πραγµατικότητα που η πολιτεία έχει χρέος να λάβει υπόψη.

Ζητούµε την άµεση ανταπόκρισή σας και την έναρξη διαβούλευσης για την υιοθέτηση του ανωτέρω πλαισίου προτάσεων. Η Π.ΟΜ.Ε.Π. δηλώνει ετοιµότητα να συµµετάσχει ενεργά σε κάθε διαβουλευτική διαδικασία και να παρέχει κλινική τεκµηρίωση για κάθε πρόταση.

Γιατί ο επόµενος 13χρονος µπορεί να µην είναι σε άλλη πόλη. Μπορεί να είναι στη δική µας γειτονιά.