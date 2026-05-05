Marfin: Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αφήνουν λουλούδια στο μνημείο 16 χρόνια μετά την τραγωδία – Δείτε εικόνες

Σήμερα 5 Μαΐου 2026 συμπληρώνονται 16 χρόνια από την ημέρα που τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου από κουκουλοφόρους.

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το 2010 κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μέτρων για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Άγνωστοι έριξαν βόμβες μολότοφ στην τράπεζα με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να εγκλωβιστούν και να βρουν τραγικό θάνατο. Πρόκειται για τους Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), Επαμεινώνδα Τσάκαλη 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών.

Σήμερα, φίλοι και συγγενείς των τριών θυμάτων άφησαν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί στην οδό Σταδίου για τα θύματα της Marfin.

