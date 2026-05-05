Ανδρουλάκης για τη Marfin: Η μνήμη είναι ευθύνη – Χρέος η αλήθεια και η δικαιοσύνη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από την τραγωδία στη Επίθεση στη Marfin, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, προχώρησε σε ανάρτηση μνήμης και προβληματισμού, τονίζοντας ότι το συλλογικό τραύμα παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Στο μήνυμά του, υπογραμμίζει πως η σημερινή ημέρα αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης: την Αγγελική και το αγέννητο παιδί της, την Παρασκευή και τον Επαμεινώνδα, τρεις ανθρώπους που «έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι η μνήμη των θυμάτων δεν είναι απλώς μια ανάμνηση, αλλά συνιστά ευθύνη για το παρόν και το μέλλον. Όπως τονίζει, πρόκειται για «χρέος απέναντι στη Δημοκρατία» και για μια κοινωνία απαλλαγμένη από το μίσος και τον διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή παραμένει αδιαπραγμάτευτη αξία.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η απόδοση δικαιοσύνης δεν αποτελούν απλώς ένα αίτημα, αλλά «το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των θυμάτων και την ενότητα του λαού».