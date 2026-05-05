22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης: 400 εκθέτες, 25 ξένοι συγγραφείς, 434 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά

Με τη συμμετοχή περίπου 400 εκθετών (εκδοτών και φορέων), μεταξύ των οποίων 30 εκδοτικοί οίκοι συμμετέχουν για πρώτη φορά, με 25 ξένους συγγραφείς από όλο τον κόσμο να παρουσιάζουν το έργο τους και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά και εφήβους διοργανώνεται η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) από τις 7 έως τις 10 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα: Γενιά Αναγνωστών/Δημιουργοί Βιβλίων (GeneReaders_BookGenerators) και συνδέεται με το Έτος Φιλαναγνωσίας που έχει κηρύξει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) για το 2026-27, ενώ έχει ως Τιμώμενη Χώρα τη Βουλγαρία, η οποία επανέρχεται με αυτήν την ιδιότητα στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου μετά από 27 χρόνια. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το ΕΛΙΒΙΠ σε συνεργασία με τη ΔΕΘ–HELEXPO, τους Έλληνες εκδότες και τον δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Θεσσαλονίκη και η ΔΕΒΘ θα γίνουν επί ένα τετραήμερο τόπος συνάντησης Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, εικονογράφων και μεταφραστών, αλλά και επαγγελματιών του χώρου. Μάλιστα, στο

πλαίσιο της ΔΕΒΘ 40 διακεκριμένοι επαγγελματίες από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως θα συμμετάσχουν στο fellowshipprogramme, ενώ στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα θα δώσουν το «παρών» 8 εξέχοντες εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και υπουργείων και 3 συγγραφείς από τον θεσμό του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας (EuropeanUnionPrizeforLiterature – EUPL).

Επίτευγμα χαρακτήρισε τη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης επί 22 χρόνια ο πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ, κ. Νίκος Μπακουνάκης,αναφερόμενος επίσης στο υβριδικό μοντέλο της φετινής ΔΕΒΘ, η οποία, όπως είπε, συνδυάζει τον εμπορικό χαρακτήρα, με τον επαγγελματικό και τον πολιτιστικό/καλλιτεχνικό. Έκανε επίσης λόγο για πολλές αλλαγές και καινοτομίες στην 22η διοργάνωση, αναφέρθηκε στον ανασχεδιασμό των περιπτέρων, ενώ τόνισε πως φέτος θα καταγράφεται ηλεκτρονικά η είσοδος των επισκεπτών, ώστε να διαμορφωθεί μια σαφής εικόνα του αριθμού τους. Αναφερόμενος στην κεντρική θεματική της 22ης ΔΕΒΘ, τη φιλαναγνωσία, τόνισε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα παγκοσμίως, ενώ θέλοντας να καταδείξει τη μεγέθυνση της φετινής διοργάνωσης, σημείωσε ότι αξιοποιήθηκαν χώροι και του MoMUS, αλλά και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η τετραήμερη γιορτή του βιβλίου θα συγκεντρώσει στη Θεσσαλονίκη και στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Έλληνες και ξένους συγγραφείς, φέρνοντας κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς και ανοίγοντας τον διάλογο σε έναν ταραγμένο κόσμο, όπου τα βιβλία μπορούν να γίνουν ελπίδα, όπως σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

«Με κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης τη φιλαναγνωσία και το πώς διαμορφώνεται η νέα γενιά αναγνωστών, ανυπομονούμε να δούμε κατά τη διάρκεια αυτού του τετραημέρου παιδιά και ενήλικες να μοιράζονται την αγάπη τους για το διάβασμα σε ένα σύμπαν που έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει με νέους αναγνώστες και νέες αναγνωστικές εμπειρίες» τόνισε. Άλλωστε, όπως πρόσθεσε, στην ταχύτατη ψηφιακή πραγματικότητα που όλοι ζούμε, ένα βιβλίο δίνει την ευκαιρία να πάρουμε τον χρόνο μας, να κάνουμε μια παύση, να επιστρέψουμε ξανά και ξανά σε μια σελίδα, να εμβαθύνουμε και να μην βιαστούμε. Υπογράμμισε επίσης τη στενή συνεργασία με το ΕΛΙΒΙΠ και διαβεβαίωσε πως η ΔΕΘ-HELEXPO, που συμβάλλει διαχρονικά στον θεσμό της ΔΕΒΘ, θα συνεχίσει στο πλευρό μιας διοργάνωσης-κόσμημα για την πόλη μας.

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι μία από τις σημαντικότερες δράσεις πολιτισμού στην πόλη, που συνδυάζει και την εξωστρέφειά της, μέσω της προσέλκυσης ξένων συμμετοχών στη διοργάνωση, τόνισε με τη σειρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης Γάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως ο δήμος είναι, μετά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ο μεγαλύτερος… πελάτης για τα βιβλία, καθώς μόνο το 2025 προμηθεύτηκε περισσότερους από 10.000 τίτλους για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τις περιφερειακές βιβλιοθήκες.

Θεσμό που ενισχύει κάθε χρόνο τη θέση της Θεσσαλονίκης στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και του κόσμου χαρακτήρισε τη ΔΕΒΘ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χρήστος Μήττας, τονίζοντας πως μέσα από τέτοιες δράσεις αναδεικνύεται ο ρόλος της πόλης ως σύγχρονου πολιτιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό ο διεθνούς φήμης βραβευμένος με το Διεθνές ΒραβείοBooker, κ. GeorgiGospodinov, υπενθύμισε την προ τριετίας συμμετοχή του στην ΔΕΒΘ, ενώ ανέφερε πως πολύ καλά νέα περιμένουν τόσο τη βουλγαρική όσο και την ελληνική λογοτεχνία.

Η πολιτιστική διπλωματία δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στον κόσμο της πολιτικής, είναι όμως πολύ σημαντική για να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ μας και στο χτίσιμο αυτών των γεφυρών η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο, όπως ανέφερε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου Βουλγαρίας, κ. SvetlozarZhelev, υπογραμμίζοντας και τη μεγάλη σημασία που έχει η ελληνική λογοτεχνία για τη Βουλγαρία. Άλλωστε, όπως είπε, οι δύο λογοτεχνίες μοιράζονται πολλά κοινά.

Η δε διευθύντρια του λογοτεχνικού πρακτορείου SOFIA, κα GerganaPancheva, σημείωσε πως είναι καθήκον μας να κάνουμε τις ιστορίες να ταξιδέψουν, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε ένα οικοσύστημα επαγγελματιών και αυτό επιχειρείται μέσω της συνεργασίας Βουλγαρίας και Ελλάδας στην 22η ΔΕΒΘ. Έκανε δε γνωστό ότι τα εγκαίνια της βουλγαρικής συμμετοχής της Τιμώμενης Χώρας θα γίνουν στις 7 Μαΐου και ώρα 17:00.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έστειλαν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα πολλοί διακεκριμένοι συγγραφείς της Βουλγαρίας που θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση.