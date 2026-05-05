Κεντρική Μακεδονία: Δύο νεκροί σε τροχαία τον Απρίλιο – Πάνω από 2.300 “καμπάνες” σε οδηγούς για υπερβολική ταχύτητα

Δύο άτομα έχασαν την ζωή τους στην άσφαλτο τον Απρίλιο του 2026 στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, μόνο τον περασμένο Αύγουστο έπεσαν 2.314 καμπάνες σε οδηγούς για υπερβολική ταχύτητα.

Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύει συνολικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2026, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η δημοσίευση των στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

α. Τροχαία Ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώθηκαν 10 τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο του 2026, έναντι 25 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν:

2 θανατηφόρα ατυχήματα, έναντι 4 το 2025.

8 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, έναντι 21 το 2025.

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομίας καταγράφηκαν συνολικά 12 παθόντες, έναντι 30 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα καταγράφηκαν:

2 νεκροί, έναντι 4 το 2025.

10 ελαφρά τραυματίες, έναντι 26 το 2025.

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Απρίλιο του έτους 2026, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και –3.543- παραβάσεις ως ακολούθως:

-2.314- παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,

παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, -353- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -212- παραβάσεις για ΚΤΕΟ,

παραβάσεις για ΚΤΕΟ, -139- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, -111- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -109- παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,

παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, -78- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, -74- παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,

παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, -73- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, -34- παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, -30 – παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,

παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς, -9- παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και

παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και -7- για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει: