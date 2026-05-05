MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα – Θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή -εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Ανέφερε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι πήγε στην τράπεζα, αξιώνοντας να τού καταβληθεί «το πλήρες ποσό της σύνταξής του».

Διά της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί ο καταλογισμός του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 67χρονος έχει ιστορικό ψυχικής υγείας και έχει λάβει σχετική παρακολούθηση, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ανάλογα με τα ευρήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στη συνέχεια στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ομάδα ατόμων χτύπησε 14χρονη και της πήρε το κινητό – Συνελήφθη μια 15χρονη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δίκη Βαλυράκη: Ανοιχτά ερωτήματα από την κατάθεση ιατροδικαστή για τα θανατηφόρα τραύματα – Στις 7 Μαΐου η επόμενη συνεδρίαση

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μπομπ Κατσιώνης: Έλεγα στις πρώην μου ότι η Ευρυδίκη ήταν ο στόχος μου και τρελαίνονταν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Χωρίς νερό σήμερα για τέσσερις ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Κίνα: Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Τρεις απλοί τρόποι για να προετοιμάζετε τα γεύματά σας και να μην υποκύπτετε σε ανθυγιεινές επιλογές