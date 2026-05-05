Ελληνική Λύση: Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων στη Marfin, είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλήματος

«Στο έγκλημα της Μαρφίν δεν “ναρκοθετήθηκε” καμία “ομαλότητα”, όπως ισχυρίζονται ανίκανοι και επικίνδυνοι πολιτικοί, που κάθε χρόνο “ανοίγουν πάλι τον φάκελο του εγκλήματος”», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση, με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 16 χρόνων από τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας, όπου έχασαν τη ζωή τους εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Αθήνα.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει: «Στη Μαρφίν δολοφονήθηκαν ΤΕΣΣΕΡΙΣ αθώοι και οι δολοφόνοι παραμένουν ελεύθεροι και ατιμώρητοι επί 16 ολόκληρα χρόνια, ενώ οι πολιτικοί που ευθύνονται για την ατιμωρησία, συνεχίζουν να καπηλεύονται τη μνήμη των νεκρών.

Για την Ελληνική Λύση, πραγματική απόδοση τιμής και έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων, είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλήματος. Εμείς θα ξεριζώσουμε τις κουκούλες του παρακράτους και όσων το υποθάλπουν και το συντηρούν».

