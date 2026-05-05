Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Τραυματίστηκε 12χρονος στην Κοζάνη

Ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Κοζάνη, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 12χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε έξω από τον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, αρχικά ήταν σοκαρισμένος και δεν μπορούσε να θυμηθεί τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα από ανήλικους, καθώς τα ατυχήματα φαίνεται να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα.

