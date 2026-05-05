Κατερίνα Νοτοπούλου: Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά;

Την καθυστέρηση της παράδοσης της επέκτασης της Καλαμαριάς του μετρό Θεσσαλονίκης φέρνει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Όπως τονίζει η κα Νοτοπούλου, “για πολλά χρόνια, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης είχε καταντήσει πικρό ανέκδοτο για την πόλη με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία πολιτών και επαγγελματιών, τον βίαιο τεμαχισμό και απόσπαση των αρχαιοτήτων στο σταθμό της Βενιζέλου, αλλά και αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ στον ανάδοχο”.

“Σήμερα, οι Θεσσαλονικείς, γίνονται και πάλι θύματα εμπαιγμού με διαρκείς αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα αλλά και εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις στον εργολάβο που πληρώνει ο ελληνικός λαός επειδή η κυβέρνηση και οι Υπουργοί της αυτοδιο ψεύδονται διαρκώς. Από τη μια, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών -αφού έχει ήδη αποδειχθεί ανακόλουθος σχετικά με τις ημερομηνίες παράδοσης – τάζει τωρα λειτουργία του Μετρό Καλαμαριάς μες το καλοκαίρι ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «θέλει να πιστεύει» όπως δήλωσε, ότι θα είναι «και πριν τη ΔΕΘ»”, πρόσθεσε ακόμα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

“Η πραγματικότητα όμως, δεν είναι ανέκδοτο. Πίσω από κάθε αναβολή, κρύβονται αποζημιώσεις προς τον εργολάβο, που πληρώνει ο ελληνικός λαός επειδή το Υπουργείο αδυνατεί να παραδώσει βάσει αρχικού χρονοδιαγράμματος ένα κρίσιμο έργο όπως είχε υποσχεθεί. Ακριβώς όπως έκανε και με τη βασική γραμμή”.

Η Επίκαιρη Ερώτηση της Κ. Νοτοπούλου:

Θέμα: «Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η επέκταση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά;»

Σύμφωνα με πρόσφατες (21.04.2026) δηλώσεις του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά πρόκειται να παραδοθεί μέσα στο προσεχές καλοκαίρι.

Για το ίδιο θέμα, μία ημέρα πριν (20.04.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη και σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου απάντησε ότι «Ο στόχος είναι το νωρίτερο δυνατό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και πριν τη Διεθνή Έκθεση».

Τον Σεπτέμβριο 2022, όταν η παράδοση της βασικής γραμμής τοποθετούνταν για το τέλος 2023, ο τότε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τοποθετούσε την παράδοση της επέκτασης Καλαμαριάς στο πρώτο εξάμηνο του 2024, δηλαδή λίγους μήνες μετά.

Τελικά, τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν στις 30.11.2024 και τότε ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι η επέκταση της Καλαμαριάς θα ήταν έτοιμη τον Νοέμβριο 2025, δηλαδή έναν χρόνο μετά.

Ακολούθησε η αναβολή της παράδοσης για τον Φεβρουάριο 2026, στη συνέχεια για τον Απρίλιο και τώρα για το καλοκαίρι ή/και τη ΔΕΘ 2026.

Επειδή καμία από τις έως τώρα προβλέψεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Καλαμαριάς δεν έχει επιβεβαιωθεί,

Επειδή η επέκταση του Μετρό για την Καλαμαριά παίρνει συνεχώς παρατάσεις και αναβολές.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Γιατί αυτοδιαψεύδονται συνεχώς οι προβλέψεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά; Πόσο κοστίζουν για αποζημιώσεις προς τον εργολάβο αυτές οι αναβολές;

2. Υπάρχει σαφές και ακριβές χρονοδιάγραμμα παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Καλαμαριάς και ποιο είναι αυτό; Τι διασφαλίζει ότι αυτήν τη φορά θα τηρηθεί;