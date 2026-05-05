Χέγκσεθ: Προσωρινή η πρωτοβουλία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει

Για την αμερικανική πρωτοβουλία Project Freedom στα Στενά του Ορμούζ μίλησε ο Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης στο Πεντάγωνο, τονίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει «να σπάσει τον παράνομο έλεγχο του Ιράν» στην περιοχή.

«Οι ΗΠΑ στοχεύουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας από την ιρανική επιθετικότητα. Δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν στον εναέριο χώρο ή τα χωρικά ύδατα του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας πως «δεν επιδιώκουμε σύγκρουση. Λένε ότι ελέγχουν το στενό, δεν το ελέγχουν. Έχουν ντροπιαστεί. Είναι διεθνή ύδατα και δεν τους ανήκουν».

Hegseth interrupts a correspondent asking him about Israeli's stated intention to keep attacking the Iranian regime that Trump is trying to make a deal with: "Your question is based on a false premise that somehow President Trump is being pulled in by Prime Minister Netanyahu" pic.twitter.com/BNXl4rLii7 May 5, 2026

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δεχθεί σφοδρά πλήγματα εάν στοχοποιήσει πλοία που συμμετέχουν στη διεθνή ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Project Freedom. «Εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά. Ως ένα άμεσο δώρο των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον κόσμο, έχουμε εγκαθιδρύσει έναν ισχυρό “θόλο” προστασίας πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική ισχύ πυρός εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία».

Secretary of War Pete Hegseth delivers a message to Iran amid Project Freedom:



"To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear… pic.twitter.com/s74k7wHs9z May 5, 2026

Σε άλλο σημείο, ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική επιχείρηση στο Ορμούζ είναι «ξεχωριστή και διακριτή» από τη στρατιωτική δράση στην περιοχή. «Για να είμαστε σαφείς, η επιχείρηση αυτή είναι ξεχωριστή και διακριτή από την επιχείρηση Epic Fury», ανέφερε. «Το Project Freedom έχει αμυντικό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και προσωρινή διάρκεια, με μία αποστολή: την προστασία της αθώας εμπορικής ναυσιπλοΐας από την ιρανική επιθετικότητα. Από εκεί και πέρα, καλούμε τους συμμάχους μας να βγουν μπροστά».

Hegseth: "Once again, America is using its strength to lift up others. Iran is trying to subjugate the world." pic.twitter.com/eYdG5CgxdQ — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2026

Ο υπουργός Πολέμου σημείωσε ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία έχουν ήδη διέλθει από τα στενά, ενώ έξι ακόμη πλοία που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν».

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε από τους δημοσιογράφους, ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε πως, παρά τα χθεσινά εκατέρωθεν χτυπήματα, η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, αλλά «την παρακολουθούμε πολύ στενά», ενώ επανέλαβε τον πρωταρχικό στόχο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη: «Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Με την επιχείρηση Midnight Hammer πήγαμε πίσω το πρόγραμμά τους. Παρακολουθούμε 24/7 τις εγκαταστάσεις τους, ελπίζουμε να συμφωνήσουν να εγκαταλείψουν τις πυρηνικές επιδιώξεις. Όσο για το καθεστώς τους, εξαρτάται από τους ίδιους τους Ιρανούς ποιος θα τους κυβερνήσει. Πριν τον πόλεμο, είχαν σκοτωθεί 45.000 αθώοι Ιρανοί πολίτες, αυτό κάνει η κυβέρνησή τους».

Πάνω από 10 ιρανικές επιθέσεις κατά Αμερικανών μετά την εκεχειρία

Το Ιράν έχει επιτεθεί περισσότερες από 10 φορές κατά αμερικανικών δυνάμεων από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ωστόσο οι ενέργειες αυτές παραμένουν «κάτω από το όριο» για επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων, δήλωσε την Τρίτη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εννέα φορές κατά εμπορικών πλοίων και έχει καταλάβει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ έχει επιτεθεί περισσότερες από 10 φορές κατά αμερικανικών δυνάμεων, όλα κάτω από το όριο για επανεκκίνηση μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων προς το παρόν», ανέφερε.

«Το όριο για επανέναρξη αποτελεί πολιτική απόφαση που υπερβαίνει τη δική μου αρμοδιότητα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για περιορισμένα, παρενοχλητικά πυρά αυτή τη στιγμή. Δείχνει ότι το Ιράν προσπαθεί απεγνωσμένα να αντιδράσει», πρόσθεσε.

Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν» έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κούπερ απέφυγε να διευκρινίσει αν η εκεχειρία έχει λήξει, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ πραγματοποιούνται «κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών του προέδρου».