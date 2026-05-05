ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… “κατ’ εξακολούθηση ψεύτη” προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες

«Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… ”κατ’ εξακολούθηση ψεύτη” προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Open.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ειδικότερα ότι «στριμωγμένοι στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε ”συμφωνία” αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε ‘τηλεφωνική επικοινωνία’ κ.ο.κ.». «Έχετε πια γελοιοποιηθεί», συνεχίζει, «όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι».

«Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει, θα το συνηθίσετε», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.