Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει μέσα στο 2026 στην Ελλάδα – Το αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό γεγονός για το 2026, με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο ενίσχυσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ελλάδας.

Πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στις αρχές Ιουλίου.

Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι οι δύο επισκέψεις ενδέχεται να συνδυαστούν, με κοινή μετάβαση των Τραμπ και Χέγκσεθ προς την Τουρκία.

Στο ίδιο ταξίδι προβλέπεται να συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα ακολουθήσει η παρουσία τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η συγκυρία αυτή αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής και τη σημασία της Ελλάδας ως σταθερού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πιθανή κοινή παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα ενισχύει το διπλωματικό βάρος της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας την ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα.