Δ. Ωραιοκάστρου: Ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η διαδικασία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026, και αφορά τόσο τις νέες εγγραφές, όσο και τις επανεγγραφές παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στις δομές του Δήμου.

Στόχος της διαδικασίας είναι η έγκαιρη οργάνωση και ο καλύτερος προγραμματισμός της λειτουργίας των σταθμών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και η ομαλή ένταξη των παιδιών στις δομές προσχολικής αγωγής.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συνεχίζει να επενδύει στην ποιοτική προσχολική αγωγή, παρέχοντας ένα ασφαλές, δημιουργικό και παιδαγωγικά κατάλληλο περιβάλλον για τα παιδιά, ενώ παράλληλα στηρίζει ουσιαστικά τις οικογένειες της τοπικής κοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεών τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ηέγκαιρη συμμετοχή στη διαδικασία συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των δομών και στον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των διαθέσιμων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλάβουν Έντυπα Αιτήσεων Εισαγωγής:

α)από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου https://oraiokastro.gr/ → Παρουσίαση Δήμου → Δικαιολογητικά → Εγγραφή σε Παιδικό Σταθμό

β) από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ωραιοκάστρου (Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη, Δημοτικό Κτίριο ‘‘Παύλος Μελάς’’ (1ος όροφος), Παλαιόκαστρο), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες με ωράριο 08.30– 14.00.

→Επιπλέον,σκανάροντας το QR code στην αφίσα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά θα γίνεται:

α) Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη διεύθυνση Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη, Δημοτικό Κτίριο ‘‘Παύλος Μελάς’’ (1ος όροφος), Παλαιόκαστρο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, με ωράριο 08.30 – 14.00.

β) στο email: dps@oraiokastro.gr (μόνο αιτήσεις με ΠΛΗΡΗ δικαιολογητικά και σε μορφή PDF θα καταχωρούνται).

γ) Ταχυδρομικά (συστημένο), όπου θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά με τα έντυπα της αίτησης, στη διεύθυνση: Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη, Δημοτικό Κτίριο ‘‘Παύλος Μελάς’’, Τ.Κ. 57013, Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, (υπόψιν Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δ. Ωραιοκάστρου).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο: 2310695653.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Βρέφη από έξι (6) μηνών έως δυόμιση (2,5) ετών.

Νήπια από δυόμιση (2,5) ετών έως μέχρι να συμπληρώσουν την νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την έναρξη των εγγραφών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις στον σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/anakoinosi-aitiseis-eisagogis-paidi/ .