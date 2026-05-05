Ξεσπά η μητέρα του 17χρονου με αυτισμό που δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό – “Του έσπασε τη γνάθο”

Συγκλονίζει μέσα από το νοσοκομείο η μητέρα του 17χρονου με αυτισμό που υπήρξε θύμα ξυλοδαρμού για ασήμαντη αφορμή, από ένα 25χρονο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (02/05) σε τοπικό πανηγύρι σε κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ επίθεση δέχτηκαν και οι δύο αδελφές του παιδιού, οι οποίες είναι 20 και 23 ετών.

Όπως εξήγησε η μητέρα του, ο ανήλικος «έχει σπάσει όλη την άνω γνάθο και το κόκκαλο στο μάτι. Πίσω έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Η κόρη μου έχει σπασμένη μύτη».

Η ίδια εξήγησε ότι τα τρία παιδιά έχουν δώσει καταθέσεις, όπως και η ίδια. «Έχουν έρθει αστυνομικοί, έχουν πάει και στον ιατροδικαστή», επισήμανε.

«Από ένα σπρώξιμο ξεκίνησαν όλα»

«Από ένα σπρώξιμο ξεκίνησαν όλα», είπε αναφερόμενη στο βίαιο περιστατικό και συνέχισε λέγοντας ότι «εκείνη την ώρα τραγουδούσε η κυρία Ζευγαρά. Ένα απλό σπρώξιμο. Η κοπέλα χαστούκισε τη μεγάλη μου κόρη, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει. Της δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής, της σπάει τη μύτη. Φωνάζει ο μικρός. Του λένε: Πήγαινε φώναξε τη μαμά.

Την ώρα που φεύγει το παιδί τον κυνηγάει, του ρίχνει τη μπουνιά από πίσω και του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο. Ένα παιδί με αυτισμό, έτσι; Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος και ο πιτσιρικάς είναι 1,63. Φορούσε και γυαλιά. Του έσπασε τα γυαλιά, του έσπασε τη γνάθο όλη τη δεξιά, θα μπουν λάμες, και στο μάτι του το δεξί από πάνω».

Μέσα από το νοσοκομείο, είπε στο Star ότι «τώρα περιμένω στο χειρουργείο, τα δύο τα παιδιά είναι στο σπίτι. Είναι ο ψυχολόγος μαζί τους. Και οι δύο κλαίνε. Τον μικρό προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο».

«Δεν θέλω να τους μάθω, απλά δεν θέλω να λένε πράγματα που δεν υφίστανται. Γιατί να βγαίνεις και λες πράγματα για το παιδί σου, τι έχει κάνει, έχεις αποτύχει σαν γονιός. Εύχομαι να είμαι η τελευταία μάνα που πήγε βόλτα με τα παιδιά της και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση», είπε η ίδια για τους δράστες.

«Αυτός εκεί πέρα που είναι, εύχομαι να κάτσει και να αναρωτηθεί τι έχει κάνει και αυτή η μάνα να μην βγαίνει και να λέει ανακρίβειες για παιδάκια», ανέφερε ακόμη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού, όταν μια από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε καταλάθος την 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία αντέδρασε έντονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδελφή του 17χρονου, ενώ στη συνέχεια παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος αρχικά χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μπουνιές στον 17χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο.

Μετά το επεισόδιο το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, απειλώντας μάλιστα και το υπόλοιπο πλήθος που βρισκόταν στη συναυλία, όμως οι δράστες εντοπίστηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι παραδέχθηκε την πράξη του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης στο 17χρονο, ο οποίος είναι μαθητής ειδικού σχολείου.