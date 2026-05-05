Θεσσαλονίκη: Αύριο η σύσκεψη Δήμου – φορέων για τη Ryanair – “Η πόλη πρέπει να βγει κερδισμένη”, λέει ο Αγγελούδης

Αναβρασμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από το προσεχές φθινόπωρο.

Αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη όλων των φορέων της Θεσσαλονίκης για το θέμα αυτό. Η σύσκεψη που γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 14:30 στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης.

Νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης είχε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της διοίκησης της Ryanair. Σε δηλώσεις του σήμερα το απόγευμα στην τελετή παράδοσης του ανανεωμένου γλυπτού των Ομπρελών του Γιώργου Ζογγολόπουλου στη νέα παραλία ο κ. Αγγελούδης απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συζήτηση με τη Ryanair και παρέπεμψε στην αυριανή σύσκεψη.

«Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως, με απόλυτα αντανακλαστικά, είναι στη ίδια γραμμή. Αυτό θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να τα αποτυπώσουμε», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Αγγελούδης.

Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος της πόλης, σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport προκειμένου να διακριβωθεί η προσέγγισή της επί του θέματος. «Νομίζω αύριο με όλους τους φορείς θα κάνουμε μια κουβέντα για το πως όλοι μαζί για να μπορέσουμε να κάνουμε το θετικό βήμα το οποίο χρειαζόμαστε», κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Αγγελούδης.

Το ενδεχόμενο να κλείσει η Ryanair τη βάση της στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” από το προσεχές φθινόπωρο, μετά το τέλος της θερινής περιόδου, έχει προκαλέσει αναστάτωση στους φορείς της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” αποδίδονται στο ότι η Fraport, διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, προχωρά σε αύξηση της τάξεως του 15% στα τέλη για την ανανέωση της σύμβασης με τη Ryanair. Μέχρι στιγμής, ούτε η Fraport αλλά ούτε και η Ryanair έχουν προβεί σε επιβεβαίωση ή διάψευση του λουκέτου στη βάση.

Ήδη το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή ενώ την έντονη αντίδραση τους έχουν εκφράσει φορείς αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει στείλει επιστολή στην υπουργό Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει.