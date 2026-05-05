Θεσσαλονίκη: Ανανεωμένες και με νέο φωτισμό οι Ομπρέλες στη νέα παραλία – Δείτε εικόνες

Ανανεωμένες και με νέο φωτισμό στέκουν πλέον οι «Ομπρέλες» στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Μετά τη διαδικασία της συντήρησης του γλυπτού, το τοπόσημο της παραλίας αναμένει τους επισκέπτες της ε επισκευασμένο, προκειμένου να φωτογραφηθούν κάτω από αυτό.

Η διαδικασία της επισκευής του γλυπτού των «Ομπρελών» του Ζογγολόπουλου ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο. Οι περισσότερες από αυτές που συνθέτουν το εντυπωσιακό έργο χρειάστηκε να απομακρυνθούν και να σταλούν στην Αθήνα για επισκευή. Ακολούθησε η επανατοποθέτησή τους ενώ στη συνέχεια αποκαταστάθηκε και ο φωτισμός του, ο οποίος μπορεί να αλλάξει χρωματισμό. Πριν μερικούς μήνες πραγματοποιήθηκε δράση αφαίρεσης όλων των αυτοκόλλητων που επισκέπτες είχαν κολλήσει πάνω σε αυτές.

Στο πλαίσιο της συντήρησης του γλυπτού επισκευάστηκε και ο φωτισμός του. Οι ομπρέλες θα φωτίζονται με λευκό χρώμα, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις -όπως για παράδειγμα μια Παγκόσμια Ημέρα-, ο χρωματισμός του φωτισμού θα αλλάζει.

«Οι Ομπρέλες σήμερα παραδίδονται, αφού έχει γίνει η γνωστή αποκατάσταση, συντήρηση και επεξεργασία, ως προϊόν μιας συνεργασίας. Αυτή τη συνεργασία που αναζητά, διεκδικεί και πρέπει να έχει η πόλη σε όλα τα θέματα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στη σημερινή τελετή παράδοσης του ανανεωμένου γλυπτού.

Η ανανέωση και η συντήρηση των ομπρελών έγινε με δωρεά επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Ο κ. Αγγελούδης στις δηλώσεις του εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το ΣΒΕ για τη συνδρομή του στην αποκατάσταση των Ομπρελών.

«Οι ομπρέλες σηματοδοτούν αυτή τη συνεργασία που η πόλη έχει ανάγκη, γιατί έτσι βήμα-βήμα κατακτά τη συλλογική της αυτοπεποίθηση», υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, εξέφρασε τη χαρά της για την ανανέωση των Ομπρελών αλλά και για τη συνδρομή του Συνδέσμου για την εξέλιξη αυτή. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την τελετή. Ο ΣΒΕ έχει μεγάλη συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Σύνδεσμός μας είναι ο μόνος που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και όχι την Αθήνα. Αρα έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ο,τι αφορά στην πόλη μας. Εχουμε κάνει και ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ μας στο οποίο στα πλαίσια σε θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, σε τοπόσημα όπως το σημερινό εδώ που είναι αυτό το εμβληματικό γλυπτό του Γιώργου Ζογγολόπουλου και είμαστε χαρούμενοι που εμείς και τα μέλη μας βοηθήσαμε στο να συντηρηθεί, να πάρει μια άλλη εικόνα με έναν φωτισμό διαφορετικό. Το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου έχει κάνει τη μελέτη, ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Σαράντη.

Στο δύσκολο εγχείρημα της συντήρησης στάθηκε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, Νίκος Θεοδωρίδης. «Τα προβλήματα με το έργο είχαν ξεκινήσει ήδη από το τελευταίο έτος της δημαρχίας του Γιάννη Μπουτάρη και ήδη από τότε ήταν έξι ομπρέλες σε κακό χάλι. Μας πήρε άλλη μία δημαρχία χωρίς να μπορέσουμε να τις επισκευάσουμε και τελικά, επί δημαρχίας Αγγελούδη, με την παρέμβαση και τη χρηματοδότηση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, καταφέραμε να συντηρήσουμε τις ομπρέλες. Να φανταστείτε ότι οι ομπρέλες σε κάποια στιγμή έφτασαν, από 41 που είναι ο αυθεντικός αριθμός τους, να είναι μόνο 16».

Όπως περιέγραψε ο κ. Θεοδωρίδης, η επισκευή των Ομπρελών ήταν μια δύσκολη διαδικασία καθώς έπρεπε να μεταφερθούν στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότερες φθορές προκλήθηκαν από τους επισκέπτες της παραλίας. «Τα παιδιά κρεμόντουσαν πάνω στις ομπρέλες, είχαν σπάσει μπαστούνια, είχαν στραβώσει ακτίνες… Κρεμούσαν πάνω λουκέτα. Κατεβάσαμε, να φανταστείτε, 260 λουκέτα από τις ομπρέλες για να μπορέσουμε να τις επισκευάσουμε. Και βέβαια ήταν δύσκολη η επιχείρηση της επισκευής και της επανατοποθέτησης, γιατί δεν είναι σαν να φτιάχνεις ένα έργο από την αρχή, όπου ξεκινάς από κάτω και τελειώνεις πάνω», υπογράμμισε.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, αυτός ήταν και ο λόγος που απομακρύνθηκε η ομπρέλα που ήταν στο πιο χαμηλό σημείο και επέτρεπε σε όσους ήθελαν να φωτογραφηθούν, να την αγγίξουν.