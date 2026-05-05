Ακραία τοποθέτηση Τζήμερου για Τσίπρα: “Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…”

Μία ακραία τοποθέτηση στα social media πραγματοποίησε ο ιδρυτής της «Δημιουργίας Ξανά», Θάνος Τζήμερος.

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τα γεγονότα του 2015, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.

«Είδα το ντοκιμαντέρ για το τσογλάνι που υποδυόταν τον ΠΘ το 2015-2019 και τον εσμό των απατεώνων καραγκιόζηδων που είχε μαζέψει. Πόσο λάθος κάναμε που καταργήσαμε τη θανατική ποινή…

Υ.Γ. Ο Βίζερ, θεός! Έσφαξε τον φαλακροκόρακα με το βαμπάκι», έγραψε ο Θ. Τζήμερος.