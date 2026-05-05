Ρόδος: Απάτη με ηλεκτρονικά μηνύματα στο όνομα του Σπύρου Λάτση υπόσχεται δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ

Νέα μορφή διαδικτυακής απάτης κάνει την εμφάνισή της τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο, με τους επιτήδειους να αξιοποιούν το όνομα γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της χώρας προκειμένου να πείσουν τους παραλήπτες ηλεκτρονικών μηνυμάτων ότι έχουν επιλεγεί ως αποδέκτες μιας εξαιρετικά γενναιόδωρης δωρεάς.

Το σενάριο είναι δοκιμασμένο και έχει επαναληφθεί κατά καιρούς με διάφορες παραλλαγές, ωστόσο η νέα εκδοχή φέρει στοιχεία που προσδίδουν μεγαλύτερη πειστικότητα, καθώς συνοδεύεται από διεύθυνση στη Γενεύη, αναφορές σε υπαρκτές εταιρείες και παραπομπή σε εγκυκλοπαιδικό λήμμα.

Το περιεχόμενο του ύποπτου μηνύματος

Το ηλεκτρονικό μήνυμα φέρεται να αποστέλλεται στο όνομα του κ. Σπύρου Λάτση, γιου του αποβιώσαντος το 2003 εφοπλιστή και επιχειρηματία Γιάννη Λάτση. Ο αποστολέας παρουσιάζεται ως κάτοικος Γενεύης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδιοκτήτης του ομίλου EFG Group International, της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Πετρελαϊκής και Βιομηχανικής Εκμετάλλευσης, καθώς και βασικός μέτοχος της Ελληνικής Εταιρείας Πετρελαίων Λίμιτεντ.

Στο κείμενο, που διατίθεται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, ο φερόμενος ως αποστολέας ισχυρίζεται ότι, πέραν της δραστηριότητας του οικογενειακού ιδρύματος, διαθέτει προσωπικά το 20% της περιουσίας του σε ιδιώτες για φιλανθρωπικό σκοπό στην Ελλάδα. Με βάση αυτή τη λογική, διατείνεται ότι έχει επιλέξει τον εκάστοτε παραλήπτη ως αποδέκτη ποσού 1.000.000 ευρώ, καλώντας τον να επικοινωνήσει μαζί του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δωρεάς.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δράστες

Η τεχνική στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη απόπειρα εξαπάτησης δεν είναι καινούργια. Πρόκειται για παραλλαγή της κλασικής διαδικτυακής απάτης που έχει γίνει διεθνώς γνωστή με την ονομασία της απάτης της προκαταβολής, στην οποία ο επιτήδειος υπόσχεται μεγάλο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια ζητά από το θύμα είτε προσωπικά στοιχεία, είτε αντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης, είτε προκαταβολή για την κάλυψη υποτιθέμενων νομικών ή τραπεζικών εξόδων.

Η ιδιαιτερότητα της νέας εκδοχής εντοπίζεται στην επιλογή ενός ονόματος ευρέως αναγνωρίσιμου στην Ελλάδα, με ισχυρή σύνδεση στη συλλογική μνήμη με τον επιχειρηματικό και φιλανθρωπικό χώρο. Η προσθήκη συγκεκριμένης διεύθυνσης στη Rue Le Corbusier 40 της Γενεύης, σε συνδυασμό με τον σύνδεσμο προς το λήμμα του κ. Σπύρου Λάτση στη Wikipedia, λειτουργεί ως πρόσθετος μηχανισμός πειστικότητας απέναντι σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αντίστοιχες απόπειρες ηλεκτρονικού δόλου.

Γιατί η Ρόδος βρίσκεται στο επίκεντρο

Η οικογένεια Λάτση παρουσιάζει ιστορική σύνδεση με τα Δωδεκάνησα, καθώς ο αποβιώσας Γιάννης Λάτσης διατηρεί οικογενειακούς δεσμούς στο νησί της Ρόδου. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αξιοποιείται από τους δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, στοχοποιούν παραλήπτες στη Ρόδο, εκμεταλλευόμενοι την οικειότητα του ονόματος και την αίσθηση τοπικής σύνδεσης. Η επίκληση των οικογενειακών δεσμών με το νησί ενισχύει τον αιφνιδιασμό και μειώνει την αρχική επιφυλακτικότητα των αποδεκτών, ιδίως ηλικιωμένων ατόμων που δεν είναι εξοικειωμένα με τις πρακτικές της διαδικτυακής εξαπάτησης.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Στη Ρόδο, όπου τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί αυξημένη δραστηριότητα ηλεκτρονικών απατεώνων με στόχο κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η εμφάνιση της συγκεκριμένης απόπειρας εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ανησυχία. Οι αρμόδιοι συνιστούν στους πολίτες να μην απαντούν σε ηλεκτρονικά μηνύματα αυτής της φύσης, να μη διαβιβάζουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε αγνώστους και να μην προβαίνουν σε καμία καταβολή χρημάτων με την προσδοκία λήψης δωρεάς ή κληρονομιάς από άγνωστο πρόσωπο.

Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει ήδη υπάρξει ανταλλαγή στοιχείων ή αποστολή χρημάτων, η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θεωρείται απαραίτητο βήμα, τόσο για την προστασία του ίδιου του θύματος όσο και για την αποτροπή νέων κρουσμάτων. Η ταχύτητα της αντίδρασης, σύμφωνα με την εμπειρία αντίστοιχων υποθέσεων, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την περιορισμό της ζημίας και τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις δραστηριοποιούνται από το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα που δυσχεραίνουν την άμεση ταυτοποίησή τους.

Πηγή: dimokratiki.gr