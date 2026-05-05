Θεσσαλονίκη: Σε μία τεράστια σκακιέρα μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων

Σε μία τεράστια σκακιέρα ετοιμάζεται να «μεταμορφωθεί» τις επόμενες ημέρες η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι, με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα, ως φόρος τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Δεν θα είναι μία απλή αθλητική διοργάνωση αλλά μία πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν, μια υπενθύμιση της ιστορικής μνήμης. Την Κυριακή 17 Μαΐου, στην «καρδιά» της πόλης, η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη σε ευθύνη.

Οι σκακιστικοί αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο του 4ου Σκακιστικού Τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής και τον Σκακιστικό Όμιλο Πολίχνης.

«Στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις γιατί τιμούν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορούμε να είμαστε απόντες ως δήμος Θεσσαλονίκης. Η δημοτική αρχή, όπως συμβαίνει πάντα με όλες τις Ομοσπονδίες και όλα τα Σωματεία, είναι κοντά για να στηρίζει αυτού του είδους τις δράσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου.

