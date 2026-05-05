MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: Σε μία τεράστια σκακιέρα μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Σε μία τεράστια σκακιέρα ετοιμάζεται να «μεταμορφωθεί» τις επόμενες ημέρες η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι, με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα, ως φόρος τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Δεν θα είναι μία απλή αθλητική διοργάνωση αλλά μία πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν, μια υπενθύμιση της ιστορικής μνήμης. Την Κυριακή 17 Μαΐου, στην «καρδιά» της πόλης, η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη σε ευθύνη.

Οι σκακιστικοί αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο του 4ου Σκακιστικού Τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής και τον Σκακιστικό Όμιλο Πολίχνης.

«Στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις γιατί τιμούν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορούμε να είμαστε απόντες ως δήμος Θεσσαλονίκης. Η δημοτική αρχή, όπως συμβαίνει πάντα με όλες τις Ομοσπονδίες και όλα τα Σωματεία, είναι κοντά για να στηρίζει αυτού του είδους τις δράσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Σκάκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βίντεο- ντοκουμέντο από το Ηράκλειο: Η στιγμή που προσπαθούν να χτυπήσουν με το αυτοκίνητο τον πορτιέρη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα-Πάργα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το sms που στέλνουν επιτήδειοι για δήθεν πρόστιμο τροχονομικής παράβασης – Δείτε φωτό

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Γιώργος Θεοφάνους: Η διαφωνία μας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου δεν ήταν η διαφήμιση, και το λέω ίσως και πρώτη φορά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Λιπαροί λεκέδες στα ρούχα: Η απλή λύση για να τους εξαφανίσετε με υλικά που έχετε σπίτι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ανήλικος στον Πύργο πήγε σε γήπεδο με κροτίδες και σουγιάδες