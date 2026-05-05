Μαρία Κανελλοπούλου: Έχω πολύ άγχος πριν ανέβω στη σκηνή, είμαι καθηγήτρια σε αυτό

Το έντονο άγχος που βιώνει πριν από κάθε εμφάνιση στη σκηνή παραδέχτηκε η Μαρία Κανελλοπούλου, δηλώνοντας με χιούμορ πως πρόκειται για μία κατάσταση, που έχει συνηθίσει να βιώνει.

Η ηθοποιός εξήγησε πως παρά τα χρόνια που εργάζεται στον χώρο της υποκριτικής, εξακολουθεί να έχει αγωνία πριν από κάθε εμφάνισή της στο θεατρικό σανίδι. Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου, η Μαρία Κανελλοπούλου χαρακτήρισε τον εαυτό της «καθηγήτρια στο άγχος» θέλοντας με τον τρόπο αυτό να υπογραμμίσει πως το συναίσθημα αυτό όχι μόνο δεν έχει εκλείψει με τα χρόνια, αλλά αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής της καθημερινότητας.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Έχω πάρα πολύ άγχος πριν ανέβω στη σκηνή, είμαι καθηγήτρια σε αυτό, το διδάσκω το άγχος. Δεν μου συμβαίνουν πολλά απρόοπτα λόγω του άγχους, αλλά συμβαίνουν πράγματα. Θα μπορούσα με λιγότερο άγχος να είμαι καλύτερη».