Ηράκλειο: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της εκτέλεσης του 20χρονου στην Αμμουδάρα

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία τις εξελίξεις στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο με τους καταιγιστικούς πυροβολισμούς.

Ηχητικό ντοκουμέντο έφερε στη δημοσιότητα το ΚΡΗΤΗ TV, με βίντεο που καταγράφει τη στιγμή των αλλεπάλληλων πυροβολισμών στην Αμμουδάρα, με τον ήχο να αποτυπώνει την αγριότητα της εκτέλεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση.

Ο 54χρονος, που έχασε τον γιο του σε τροχαίο – λίγα λεπτά μετά τις 7 παραδόθηκε στο ΑΤ Μαλεβιζίου και τώρα έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο – φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές, ομολογώντας την πράξη του.

Σύμφωνα με το creta24, πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη. Αμέσως μετά το τροχαίο ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί.

Ο δράστης χτύπησε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο του θύματος. Ο νεαρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, λογομάχησε με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε αμέσως σε κοντινή απόσταση.

Ο δράστης ήταν πατέρας ενός παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 21χρονος.