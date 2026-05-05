Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υπόσχονται “ισχυρή απάντηση” στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα να δώσουν “ισχυρή απάντηση” στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν, την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν μια επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον Κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί.

“Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν”, δήλωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωση.

“Οποιαδήποτε εκτροπή πλοίου προς άλλες διαδρομές είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε μια ισχυρή απάντηση του Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης”, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ