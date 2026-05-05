Νίκος Υποφάντης: Και αφήνουν την ΕΡΤ για να πάνε στον ΣΚΑΪ; Συνήθως το ανάποδο συμβαίνει

Ως ένα «μεγάλο πείραμα» περιέγραψε τη μετακίνηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Υποφάντης, μιλώντας στην κάμερα της Super Κατερίνα. Ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε για τη συγκεκριμένη αλλαγή, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να αποδώσει στο νέο τηλεοπτικό περιβάλλον.

«Είναι πείραμα. Για τον ΣΚΑΪ, είναι πείραμα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει, είναι πείραμα μεγάλο αυτό. Είναι δύσκολη η παραγωγή αυτής της εκπομπής και θέλει ενίσχυση», είπε αρχικά προσθέτοντας: «Και αφήνουν την ΕΡΤ για να πάνε στον ΣΚΑΪ; Συνήθως το ανάποδο συμβαίνει».



Παράλληλα, σημείωσε πως το ζητούμενο είναι το κατά πόσο το ύφος της εκπομπής μπορεί να «κουμπώσει» με το προφίλ του σταθμού: «Κάτσε να το δούμε κι αυτό πώς μπορεί να δέσει το “τεσσάρι” με πολιτισμό και τα λοιπά».

Τέλος, έθεσε και την παράμετρο της τηλεθέασης, επισημαίνοντας τη στρατηγική του καναλιού: «Ο ΣΚΑΪ έχει μια αρχή: Ότι εκπομπές οι οποίες δεν κάνουν το σκορ, πάνω από το σκορ του μέσου όρου του σταθμού, δεν μακροημερεύουν. Είναι ρίσκο. Πρέπει να το ζυγίσουν καλά, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα».