MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Νίκος Υποφάντης: Και αφήνουν την ΕΡΤ για να πάνε στον ΣΚΑΪ; Συνήθως το ανάποδο συμβαίνει

|
THESTIVAL TEAM

Ως ένα «μεγάλο πείραμα» περιέγραψε τη μετακίνηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Υποφάντης, μιλώντας στην κάμερα της Super Κατερίνα. Ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε για τη συγκεκριμένη αλλαγή, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να αποδώσει στο νέο τηλεοπτικό περιβάλλον.

«Είναι πείραμα. Για τον ΣΚΑΪ, είναι πείραμα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει, είναι πείραμα μεγάλο αυτό. Είναι δύσκολη η παραγωγή αυτής της εκπομπής και θέλει ενίσχυση», είπε αρχικά προσθέτοντας: «Και αφήνουν την ΕΡΤ για να πάνε στον ΣΚΑΪ; Συνήθως το ανάποδο συμβαίνει».


Παράλληλα, σημείωσε πως το ζητούμενο είναι το κατά πόσο το ύφος της εκπομπής μπορεί να «κουμπώσει» με το προφίλ του σταθμού: «Κάτσε να το δούμε κι αυτό πώς μπορεί να δέσει το “τεσσάρι” με πολιτισμό και τα λοιπά».

Τέλος, έθεσε και την παράμετρο της τηλεθέασης, επισημαίνοντας τη στρατηγική του καναλιού: «Ο ΣΚΑΪ έχει μια αρχή: Ότι εκπομπές οι οποίες δεν κάνουν το σκορ, πάνω από το σκορ του μέσου όρου του σταθμού, δεν μακροημερεύουν. Είναι ρίσκο. Πρέπει να το ζυγίσουν καλά, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα».

Νίκος Υποφάντης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Βλαντίμιρ Πούτιν: Πρωτοφανή πρωτόκολλα ασφαλείας – Απομονωμένος σε καταφύγια υπό το φόβο δολοφονίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χάρης Καστανίδης: Απειλούσαν μέχρι και οργανώσεις για να μην με προσκαλούν ως ομιλητή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ο Παύλος Ντε Γκρες συνάντησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: “Πηγή έμπνευσης και πνευματικής καθοδήγησης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Η “μαφία των λουκουμάδων” ξαναχτυπά στην Πιερία: Εκβίαζαν, απειλούσαν και έδερναν τους μικροπωλητές που δεν πλήρωναν προστασία

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Συγκλονίζει ο Γιώργος Θεοφάνους: Ένας τρελός μπήκε στην τάξη του γιου μου στην Αμερική και σκότωσε δύο συμμαθητές του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θρίλερ στη Βάρδα Ηλείας: Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε αποθήκη