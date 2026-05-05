Κόβει την ανάσα το νέο τρέιλερ της “Οδύσσειας” του Νόλαν: Ο Κύκλωπας, η εντυπωσιακή Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και ο Πάτινσον

THESTIVAL TEAM

H «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι με διαφορά η πιο πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς στον κινηματογραφικό κόσμο και σήμερα η Universal έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο… κόβει την ανάσα αποκαλύπτοντας πολλά περισσότερα για την ταινία.

Σε αυτό το νέο τρέιλερ -που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert»- βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, να μάχεται με τον Κύκλωπα, ενώ ο κακός Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης.

Βλέπουμε επίσης την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και την Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, με τα πλάνα της να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ υπάρχουν αρκετές σκηνές με τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο. Στο νέο τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα.

Έχουμε επίσης την πρώτη μας ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλωπα ο οποίος φαίνεται να κρατά ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Tο τρέιλερ παρουσιάζει επίσης περισσότερες σκηνές σφαγής από τη μάχη της Τροίας, καθώς και αυτό που φαίνεται να είναι μια μάχη με τους Λαιστρυγόνες.

Η ταινία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου, της Οδύσσειας, και περιλαμβάνει τις Σειρήνες καθώς και άλλα στοιχεία της μυθολογίας. O Νόλαν γύρισε την ταινία εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax, και οι σκηνές μάχης στο τρέιλερ, που φαίνονται πραγματικά εκπληκτικές, σίγουρα θα προκαλέσουν δέος όταν προβληθούν στις αίθουσες με τη σωστή μεγάλη οθόνη.

Στο τεράστιο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπερνθάλ, Μπένι Σαφντί, Τζον Λεγκουίζαμο, Χιμές Πατέλ, Γουίλ Γιουν Λι, Μία Γκοθ, Τζίμι Γκονζάλες, Έλιοτ Πέιτζ και Τζόβαν Αντέπο, μεταξύ δεκάδων άλλων αστέρων που ενσαρκώνουν χαρακτήρες από το έπος του Ομήρου.

Το έπος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του Oppenheimer γυρίστηκε χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία Imax και θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

Δείτε εδώ το τρέιλερ:

