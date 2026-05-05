Μπέσσυ Αργυράκη: Ο γιος μου όταν ήταν δέκα ετών μου είπε “αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια”

Δέκα ετών ήταν ο γιος της Μπέσσυς Αργυράκη όταν της είπε πως αν ήθελε να κάνει καριέρα, δεν έπρεπε να κάνει οικογένεια.

Μιλώντας στο vidcast του Παντελή Τουτουντζή, όπως παρουσιάστηκε σε απόσπασμα στο «Breakfast@Star», η τραγουδίστρια ανέφερε πως ο Άγγελος, όπως ονομάζεται ο γιος της, ήταν πολύ αυστηρός μαζί της. Όπως εξήγησε, υπήρχαν φορές που ένιωθε ενοχές για τις στιγμές που δεν ήταν με τα παιδιά της, όμως πάντοτε της άρεσε πολύ το τραγούδι και κάθε φορά που ερμηνεύει ένα τραγούδι «δίνει την ψυχή της».

Η Μπέσσυ Αργυράκη δήλωσε πως αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω ίσως να περνούσε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της: «Ο γιος μου μου την είπε κάποια στιγμή. Μου λέει “μαμά, αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια”. Μου το είπε ο γιος μου, ο Άγγελος. Είναι πολύ αυστηρός μαζί μου. Πρέπει να ήταν 10 ετών όταν μου το είπε. Ίσως αν ξαναγυρνούσα τον χρόνο πίσω, να ήμουν πιο κοντά τους. Έλα όμως που μου άρεσε το τραγούδι. Κάποιες φορές ένιωσα και ενοχές», είπε.

Σε άλλο απόσπασμα η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αγάπη της για τη μουσική, σημειώνοντας πως η χαρά που παίρνει από αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε χρήματα: «Για μένα είναι συγκίνηση αυτό που κάνω. Όταν τραγουδάω, κανείς δεν ξέρει πόσο δίνω την ψυχή μου. Συγκινήθηκα τώρα. Τη μοιράζομαι τόσο πολύ με τον κόσμο που κάποιες φορές λέω ότι αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Γι’ αυτό και πολλές φορές ξεχνούσα να πάω να πληρωθώ».



Η Μπέσσυ Αργυράκη είναι παντρεμένη με τον γιατρό Ελευθέριο Νικόλιζα από το 1984. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Άγγελο Νικόλιζα που εργάζεται ως σεφ και την Youtuber Εβελίνα Νικόλιζα.