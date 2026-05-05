Εκτός λειτουργίας το Κέντρο Υγείας Θέρμης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο – Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Εκτός λειτουργίας θα είναι το Κέντρο Υγείας Θέρμης το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 από τις 08:00 έως την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 13:00 λόγω διακοπής ρεύματος σε όλο το κτίριο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου, η διακοπή ρεύματος θα γίνει προκειμένου να γίνει η αποξήλωση των υφιστάμενων πινάκων και η τοποθέτηση των νέων γενικών ηλεκτρολογικών πινάκων. Το διάστημα αυτό θα υπάρχει πλήρης διακοπή ηλεκτρικής τροφοδότησης.

Ο δήμος Θέρμης παρακαλεί τα έκτακτα περιστατικά να εξυπηρετούνται στα όμορα κέντρα υγείας και εφημερεύοντα νοσοκομεία.