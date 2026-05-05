Μαρινάκης για την επέτειο της Marfin: “Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία”
«Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν “μια κακιά στιγμή”. Ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα», υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης σε σημερινή του ανάρτηση, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς που στιγμάτισε την Ελλάδα.
Όπως επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία “ερμηνεία” για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα».
«Η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν ή ακόμα και σε εκείνους που επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα. Γιατί κάθε λέξη μίσους που αφήνεται χωρίς αντίδραση, βρίσκει χώρο να ριζώσει μέσα στην κοινωνία», καταλήγει στην ανάρτησή του.
