MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: 76 κρούσματα στη Λέσβο από τις 15 Μαρτίου μέχρι σήμερα

|
THESTIVAL TEAM

Εβδομήντα έξι κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 εκτροφές ζώων στη Λέσβο έχουν καταγραφεί από τις 15 Μαρτίου έως και χθες 4 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σήμερα Τρίτη (5.5.26). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, εξετάστηκαν 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων12 εκτροφές αιγών15 εκτροφές βοοειδών και 72 μεικτές εκτροφές.

Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές. Παράλληλα, 22.957 ζώα εξετάστηκαν με αιμοληψία, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρελήφθησαν συνολικά 36.089 δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση, με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση.

Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.

Αφθώδης πυρετός Λέσβος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σε lockdown ο Λευκός Οίκος, ακούστηκαν πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Emily in Paris: Χάρτης ντοκουμέντο δείχνει καρέ-καρέ τα γυρίσματα στη Μύκονο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Ρεκόρ αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ – Πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενοι

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Δημήτρης Οικονόμου: Πήγαινε στον Αλαφούζο και πες του για τετραήμερη εργασία, θα σου πει “στο καλό παιδί μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: Τρικυμία στο ποτήρι