Τραμπ: Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο κατά του Ιράν, θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι εάν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2-3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους.

“Έχουμε ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε να γίνουν· πιθανότατα χρειαζόμαστε άλλες δύο εβδομάδες, ίσως τρεις”, δήλωσε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ.

“Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης”, ανέφερε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι “αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο”.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η κατάσχεση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. “Ναι, πρέπει. Αυτό είναι μέρος της”, σημείωσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της χρηματοδότησης των πληρεξουσίων του  — δύο κεντρικούς πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

“Κοιτάξτε, οι πύραυλοι είναι κακό πράγμα, και ναι, πρέπει να τους θέσουν ένα όριο, αλλά το θέμα εδώ είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο”, είπε χαρακτηριστικά.

Αρνήθηκε να δεσμευτεί ότι το Ιράν θα εμποδιστεί από το να χρηματοδοτεί τις ένοπλες οργανώσεις-πληρεξουσίους του, λέγοντας μόνο ότι δεν θα είναι σε οικονομική θέση να το πράξει λόγω της ζημιάς που υφίστανται οι ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Τέλος, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ανέπαφο τον τακτικό στρατό του Ιράν —σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης. “Δεν επιδιώκουμε να αποδεκατίσουμε τον στρατό”, δήλωσε. “Σκόπιμα δεν τους έχουμε πλήξει πολύ, γιατί πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο μετριοπαθείς”

Ντόναλντ Τραμπ

