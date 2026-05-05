Τίμησαν τους νεκρούς στη Marfin: 16 χρόνια μετά, στεφάνια και λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας – Φωτο
Σαν σήμερα το 2010 κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης κατά των οικονομικών μέτρων και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, σημειώνεται η τραγωδία της Marfin, ένα έγκλημα το οποίο ακόμα παραμένει ατιμώρητο.
Ενώ η ογκώδης διαμαρτυρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ξεσπούν επεισόδια. Άγνωστοι ρίχνουν μολότοφ σε διάφορα σημεία, ανάμεσα σε αυτά και η τράπεζα Marfin. Τρεις άνθρωποι εγκλωβίζονται στο κατάστημα της Σταδίου, που εργάζονταν, αν και υπήρχαν προειδοποιήσεις αλλά και πληροφορίες ότι θα υπάρξει ένταση.
Ήταν οι: Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
Σήμερα Τρίτη, φίλοι και συγγενείς των τριών θυμάτων άφησαν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί στην οδό Σταδίου για τα θύματα της Marfin.
Δείτε φωτογραφίες του Intime:
