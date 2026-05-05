Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια προανήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης: “Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν”

Στο θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούν ανήλικοι αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας αλλαγή της νομοθεσίας.

Όπως είπε στο MEGA, «προσπαθεί η τροχαία να βάλει κανόνες, κράνος, όρια ταχύτητας. Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα υπάρξει νέα ρύθμιση».

Στην ερώτηση αν τώρα επιτρέπεται σε πεζόδρομους και πλατείες, ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε «τώρα θα το καθιερώσουμε με νόμο, συζητάμε με τον κ. Κυρανάκη. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά σε δρόμους από πατίνια», πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Χρειάζεται μια συνολική ρύθμιση που να απαγορεύσει ή να περιορίσει τα πατίνια. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι σε μια πλατεία αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί σε έναν δρόμο. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι-διάδρομοι που αφορούν αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, φοβάμαι ότι θα χαθούν και άλλες ζωές» κατέληξε για το θέμα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες έκανε λόγο για «τεράστιο πρόβλημα» για το οποίο «γίνεται τεράστια προσπάθεια με ενημέρωση για τους κινδύνους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που αν τις περιγράψουμε είναι τραγικό. Άνθρωποι σε πολύ μεγάλη ηλικία ή πολύ νέοι, παραδίδουν σε κάποιους την περιουσία τους».

Γνωστοποίησε, μάλιστα, ότι «έχουμε μεγάλη σύσκεψη σήμερα για να δούμε πώς θα γίνουμε πιο δραστικοί. Δεν φτάνει μόνο η νομοθεσία, αλλά χρειάζεται να γίνουμε επιχειρησιακά πιο δραστικοί».

«Βασικά είναι ένα κομμάτι Ρομά που μέχρι τώρα έκαναν ληστείες και κλοπές και τώρα έχουν βρει πιο εύκολο τρόπο να προσπορίζονται από το έγκλημα. Έχουν συλληφθεί αρκετοί αλλά πρέπει να αυστηροποιήσουμε τη νομοθεσία», πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Μιλώντας, τέλος, για την ενδοοικογενειακή βία, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε «είχαμε πάνω από 22.000 καταγγελίες το 2025, είχαμε 12.000 και πλέον συλλήψεις, εξ αυτών περίπου 500 είναι προφυλακισμένοι ή καταδικασμένοι και οι υπόλοιποι είναι έξω με όρους. Φέτος παρατηρείται σταδιακή μείωση του φαινομένου», προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι 15.000 οι γυναίκες που έχουν φορέσει στα κινητά το panic button».