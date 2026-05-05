Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ο Γιώργος Θεοφάνους δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος

Τα λεγόμενα του Γιώργου Θεοφάνους στη συνέντευξή του στο The 2Night Show σχολίασε το πρωί της Τρίτης (5/5) η παρέα του Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να επισημαίνει στους συνεργάτες της πως, στο πλαίσιο της πρόσφατης παρεξήγησης ανάμεσα στον μουσικοσυνθέτη και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ούτε εκείνος χαρακτηρίζεται ως εύκολος άνθρωπος.

«Ο Αντώνης (Βαρδής) δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Νατάσα ήταν που τα ‘χε μετά… Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας. Και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει! Δεν γίνεται. Και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει πρόβλημα με την τραγουδίστρια αλλά με τον χαρακτήρα της.

«Θα πω κάτι όμως τώρα», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή και πρόσθεσε: «Λέει εδώ ο Γιώργος Θεοφάνους πολύ χαλαρός ότι ο Αντώνης Ρέμος ήταν πολύ άνετος με το θέμα της διαφήμισης, ενώ η Νατάσα είχε κόλλημα με το τραγούδι και κακώς. Και ο Γιώργος όμως, παιδιά, και δεν το λέω ως κακό, δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος».

«Ξέρω ότι σαν συνεργάτης είναι απαιτητικός, είναι δύσκολος, έχει τις κόκκινες γραμμές του. Το ότι δεν είσαι εύκολος συνεργάτης δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Μπορεί να είσαι απαιτητικός, γιατί θέλεις το τέλειο αποτέλεσμα. Άφησε να εννοηθεί ότι η Νατάσα είχε κόμπλεξ», κατέληξε η παρουσιάστρια.

«Ενώ δεν έχει ο Αντώνης… δεν τους ξέρει καλά, ασ’ το. Κι ο Αντώνης δεν είναι εύκολος άνθρωπος», επισήμανε από την πλευρά του με νόημα ο Δημήτρης Παπανώτας.