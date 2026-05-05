Χριστίνα Μπόμπα: Aυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι πήγα από το μηδέν στο ένα

Για τη δύναμη της συνέπειας και τα μικρά βήματα που κάνουν τη διαφορά μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από το podcast «BeWell», όπου υποδέχτηκε τον αθλητή τριάθλου, μαραθωνίου και Hyrox Γιάννη Δελαβίνια. Η ίδια περιέγραψε την προσωπική της διαδρομή μετά τη δίδυμη κύηση και πώς επανήλθε σταδιακά στη γυμναστική.

«Για να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία, εμένα με έβγαλε off για πολύ χρόνο η δίδυμη κύηση, γέννησα τα μωρά, θήλαζα, χρειαζόμουν το χρόνο μου… Και αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι πήγα από το μηδέν στο ένα και είπα “μία φορά την εβδομάδα, θα κάνω γυμναστική. Βρέξει, χιονίσει”.

Μετά άρχισε να πηγαίνει το ένα στο δύο. Ήμουν όμως πάρα πολύ ήρεμη με τον εαυτό μου και συνεπής και σιγά σιγά. Δηλαδή, πέρασαν δύο χρόνια για να είμαι τρεις φορές την εβδομάδα και τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια και κάνω σχεδόν κάθε μέρα γυμναστική», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.



«Κι εγώ πολλές φορές που μπορεί να γυμναστώ, μπορεί να λάβω μηνύματα “ναι, εντάξει. Έχεις χρόνο – που πραγματικά έχω ελάχιστο χρόνο μέσα στην καθημερινότητα- ή έχεις χρήματα”. Αλλά, ας πούμε, το να βγεις να τρέξεις δέκα λεπτά, δεν θέλει χρήματα. Το να πας σε ένα γυμναστήριο μια φορά την εβδομάδα, θέλει χρήματα αλλά είναι κάτι στα όρια του εφικτού…», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Χριστίνα Μπόμπα.