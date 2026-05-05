Ο Bad Bunny εμφανίστηκε στο Met Gala 50 χρόνια μεγαλύτερος, γερασμένος με γκρίζα μαλλιά και ρυτίδες – Δείτε βίντεο

Έκπληξη προκάλεσε η εμφάνιση του Bad Bunny στο event μόδας Met Gala, με τον τραγουδιστή να περπατάει το κόκκινο χαλί εμφανώς γερασμένος κρατώντας μέχρι και μαγκούρα. Δεν επέλεξε να ντυθεί με εντυπωσιακούς όγκους, ούτε couture looks αλλά ένα μαύρο κοστούμι.

Το μέικ απ του Bad Bunny είχε τα απαραίτητα προσθετικά που τον έκαναν να φαίνεται 50 χρόνια μεγαλύτερος, ρεαλιστικά λευκά μαλλιά, ρυτίδες και μια εμφανή σωματική φθορά. Για λίγα δευτερόλεπτα, το κοινό δεν μπορούσε να καταλάβει αν είναι πράγματι ο γνωστός τραγουδιστής. Δεν ντύθηκε μόνο για το theme του Met Gala, αλλά ενσάρκωσε τον μελλοντικό εαυτό του.

Η εμφάνισή του δεν ήταν απλώς μια δημιουργική ιδέα, αλλά ένα συνειδητό tribute στο πέρασμα του χρόνου και το «aging body», δηλαδή στο σώμα που αλλάζει, ωριμάζει και φέρει τα σημάδια του χρόνου, κάτι που η μόδα σπάνια επιλέγει να αναδείξει.

Ο Bad Bunny δεν προσπάθησε να δείχνει «τέλειος», αλλά θέλησε να δείξει πώς θα είναι στο μέλλον.

Τα προσθετικά δημιουργήθηκαν από τον μακιγιέρ Μάικ Μαρίνο, ο οποίος έχει επίσης δημιουργήσει μερικές από τις πιο εμβληματικές στολές για το Halloween της Χάιντι Κλουμ.

Η διαδικασία πίσω από όλα αυτά επικεντρώθηκε στο υπερρεαλιστικό -κάθε ρυτίδα, χαλάρωση και κηλίδα από τον ήλιο σμιλεύτηκε στο χέρι από τον Μαρίνο μετά από μια συζήτηση με τον Bennito σχετικά με το πώς το πέρασμα του χρόνου μπορεί στην πραγματικότητα να επηρεάσει το πρόσωπο, τον λαιμό και τα χέρια του.

Ο Bad Bunny φόρεσε ένα custom all-black tuxedo κοστούμι δικό του σχέδιο (σε συνεργασία με τη Zara). Ο τεράστιος φιόγκος στο λαιμό του είναι μια αναφορά στο φόρεμα του διάσημου σχεδιαστή Τσαρλς Τζέιμς του 1947 “Bustle”, το οποίο αποτελεί μέρος της μόνιμης συλλογής του Ινστιτούτου Κοστουμιών. Συνόδευσε την εμφάνιση με κλασικό old-man στυλ: ένα ρολόι και ένα μπαστούνι.

