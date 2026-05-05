Ο Παύλος Ντε Γκρες συνάντησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: “Πηγή έμπνευσης και πνευματικής καθοδήγησης”

Στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Παύλος Ντε Γκρες είχε την ευκαιρία να συναντηθεί μαζί του και να συνομιλήσουν για τις τρέχουσες προκλήσεις. Η συνάντηση έγινε λίγο πριν ο Παναγιώτατος μεταβεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου ήταν προγραμματισμένη η ομιλία του.

Η «ευλογία» και η σημασία του διαλόγου

Ο Παύλος δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από το τετ α τετ τους, συνοδεύοντάς τες με ένα κείμενο στο οποίο εξήρε την προσωπικότητα του Πατριάρχη. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα είχα την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να συναντηθώ με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, λίγο πριν την παρουσία του στο Κοινοβούλιο για την ιστορική του ομιλία».

Στην τοποθέτησή του, ο Παύλος στάθηκε στη διαχρονική αξία του λόγου του κ.κ. Βαρθολομαίου, υπογραμμίζοντας πως η στάση του αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενότητα.

«Η παρουσία και ο λόγος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης, σοφίας και πνευματικής καθοδήγησης, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία του παγκόσμιου διαλόγου, της ενότητας και των αξιών που μας ενώνουν».

Το μήνυμα για τη συνεννόηση

Σε μια εποχή που η αβεβαιότητα κυριαρχεί, ο Παύλος Ντε Γκρες επέλεξε να αναδείξει την ανάγκη για ειρήνη, εστιάζοντας στα όσα αποκόμισε από τη συζήτηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

«Σε μια εποχή προκλήσεων και αβεβαιότητας, κρατώ ως πολύτιμη παρακαταθήκη το μήνυμα της ειρήνης και της συνεννόησης, που σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη».