Βόλος: Σε πίστα ράλι μετέτρεψε τους δρόμους της πόλης 52χρονος – Μπήκε αντίθετα σε μονόδρομους

Σε… πίστα για ράλι μετέτρεψε 52χρονος στον Βόλο κεντρικούς δρόμους της πόλης, που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, στο όχημα του κατηγορούμενου έγινε σήμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Ο κατηγορούμενος δεν σταμάτησε στο οπτικό και ηχητικό σήμα, ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους.


Τον καταδίωξαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 52χρονος από την περιοχή της Νεάπολης πέρασε από τον κόμβο Λαρίσης και εντοπίστηκε σταθμευμένος στην περιοχή των 7 Πλατανιών.

Κατά τη διαδρομή, τον ακολούθησαν οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., ωστόσο σταμάτησαν, φοβούμενοι την πρόκληση ατυχήματος. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη αμέσως μόλις εξήλθε από το όχημά του. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε στο κάθισμα του συνοδηγού μικροποσότητα κοκαΐνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.


Πατέρας δύο παιδιών

Κατά την ακροαματική διαδικασία, o κατηγορούμενος δήλωσε πως φοβήθηκε και ότι δεν έπρεπε να πράξει με αυτόν τον τρόπο. Ανέφερε ότι είναι πατέρας δύο παιδιών και πως, κατά την παραμονή του στο κρατητήριο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένιωσε ιδιαίτερα καταβεβλημένος. Τέλος, υποστήριξε ότι είναι περιστασιακός χρήστης.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο όπως κατηγορείται και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, χωρίς αναστολή, μετατρέποντας την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, με δικαίωμα έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη.

