Μαρία Μπεκατώρου – Το δώρο της παίκτριας στο The Chase που τη συγκίνησε: Ήταν πολύ σπουδαίο για μένα

Μια τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στο The Chase το απόγευμα της Τρίτης (5/5), όταν η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε παίκτρια από τη Μυτιλήνη που της επιφύλασσε μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Το δώρο της Μυρσίνης συγκίνησε εμφανώς την παρουσιάστρια, με τις δυο τους να ανταλλάσσουν θερμά λόγια στον αέρα, σε μια σπάνια, ανθρώπινη στιγμή του παιχνιδιού.



«Καταρχάς, χαίρομαι που σε γνωρίζω και σ’ ευχαριστώ που ήρθε από το Μυτιλήνη για έμάς. Πιο πολύ όμως σε ευχαριστώ γιατί μου έφερες αυτή την εικόνα», είπε αρχικά η Μαρία Μπεκατώρου.

«Κι εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω, γι’ αυτό ήρθα πιο πολύ στο The Chase», αποκρίθηκε η παίκτρια.

«Ήταν πολύ σπουδαίο δώρο για μένα και σ’ ευχαριστώ που ήρθε για να συναντηθούμε», συμπλήρωσε η η παρουσιάστρια του MEGA.

