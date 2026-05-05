Ισπανία: Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε εστιατόρια για τα περισσεύματα φαγητού

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων προχωρά η Ισπανία, θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή έναν νέο νόμο που επιβάλλει σημαντικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που αφορούν εστίαση και λιανεμπόριο.

Η νομοθεσία για την πρόληψη της απώλειας τροφίμων, που τέθηκε σε ισχύ το 2025 και εφαρμόζεται πλέον καθολικά από τον Απρίλιο του 2026, προβλέπει ότι μπαρ, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες -εφόσον το ζητήσουν- κατάλληλα δοχεία για να πάρουν μαζί τους τα περισσεύματα φαγητού, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης τροφίμων, δίνοντας προτεραιότητα στη μείωση της σπατάλης. Σε αυτά περιλαμβάνονται δράσεις όπως η δωρεά αδιάθετων τροφίμων, η αξιοποίησή τους ως ζωοτροφή, η κομποστοποίηση ή η επαναχρησιμοποίησή τους μέσω επεξεργασίας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% σε επίπεδο καταναλωτών και λιανεμπορίου, καθώς και η μείωση των απωλειών στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού κατά 20% έως το 2030.

Ωστόσο, το μέτρο δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Εξαιρούνται πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, αγροκτήματα με προσωπικό κάτω των 50 ατόμων και καταστήματα έως 1.300 τετραγωνικά μέτρα. Παρά τις εξαιρέσεις, όλοι οι κρίκοι της διατροφικής αλυσίδας υποχρεούνται να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού της σπατάλης.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο κυρώσεων. Πρόστιμα της τάξης των 2.000 ευρώ επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη ενημέρωσης των πελατών για τη δυνατότητα παραλαβής των υπολειμμάτων. Πιο σοβαρές παραβάσεις, όπως η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης ή η μη διάθεση πλεονάζοντος φαγητού, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως 60.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων ή συστηματικών παραβάσεων, το ποσό μπορεί να εκτοξευθεί έως και τα 500.000 ευρώ.

Το νέο πλαίσιο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το κόστος και την πρακτική εφαρμογή των μέτρων. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάγκη για παρέμβαση είναι επιτακτική, καθώς στην Ισπανία κάθε πολίτης απορρίπτει κατά μέσο όρο περίπου 28 κιλά τροφίμων ετησίως.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης, με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.