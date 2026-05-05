Αλέξανδρος Τσουβέλας για ΣΚΑΪ: Δεν μπορεί να υπάρχει αστάθεια σε ένα κανάλι που πληρώνει στην ώρα του

«Δεν μπορεί να υπάρχει αστάθεια σε ένα κανάλι που πληρώνει στην ώρα του» λέει για τον ΣΚΑΪ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος απάντησε για το «Τότε και Τώρα», αλλά και γενικότερα για τον ΣΚΑΙ.

«Είμαστε σε τυπική διαδικασία για το “Τότε και Τώρα”, για την επόμενη σεζόν», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πρόσθεσε: «Δημιουργήσαμε κάτι όμορφο και θα είναι ακόμα καλύτερο τη νέα χρονιά. Περιμέναμε αυτή την αποδοχή από τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό το ότι μας εμπιστεύτηκε ο ΣΚΑΙ».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω τι έγινε με τη Σία Κοσιώνη και το συμβόλαιό της. Δεν νιώθω ότι υπάρχει αστάθεια στον ΣΚΑΙ, υπάρχει μια διακίνηση ιδεών.

Δεν μπορεί να υπάρχει αστάθεια σε ένα κανάλι που πληρώνει στην ώρα του. Εγώ έχω μια αγαστή συνεργασία με τον ΣΚΑΙ, περνάει ο λόγος μου και ακούγεται η φωνή μου».

