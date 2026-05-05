Τσιτσιπάς: Νιώθω πιο ελεύθερος όταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη Ρώμη, όπου θα αγωνιστεί στο χωμάτινο τουρνουά Internazionali BNL d’Italia, με τον Έλληνα τενίστα να μιλάει για τον ρόλο των γονιών του στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής υποστήριξε ότι κάποιες φορές έχει ανάγκη από μια νέα φωνή, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε ότι νιώθει πιο ελεύθερος όταν βρίσκεται με την οικογένειά του.

“Έχω δουλέψει με προπονητές. Είχα πάντα ανοιχτό μυαλό για να ακούσω κάτι καινούργιο ή μια διαφορετική οπτική, πέρα από τον πατέρα μου. Εκείνος είναι κάποιος που μερικές φορές επαναλαμβάνει πράγματα και εγώ ακούω τα ίδια ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια στο tour. Οπότε, κάποιες στιγμές χρειάζομαι μια φρέσκια, νέα φωνή.

Αυτό που λειτούργησε καλύτερα για μένα είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου έχει γνώση του παιχνιδιού, έχει υπάρξει επαγγελματίας παίκτρια και βλέπει το τένις λίγο διαφορετικά από τον πατέρα μου.

Τους βρίσκω και τους δύο πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες να έχω δίπλα μου, αλλά ειλικρινά το απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο ελεύθερος όταν είμαι με την οικογένειά μου.

Το να έχεις έναν προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slam δεν εγγυάται απαραίτητα τίποτα”, εξήγησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Former Finalist & Greek #1 Stefanos Tsitsipas (World #3 high) spoke today in Rome, Italy at the Foro Italico



May 4, 2026



Stef tried to make sense of his coaching situation with dad Apostolos & mom Julia Salnikova 🧐



Ο Έλληνας πρωταθλητής στην πρεμιέρα του στη Ρώμη θα αντιμετωπίσει το Νο41 στην παγκόσμια κατάταξη, Τόμας Μάχατς.

Οι δύο παίκτες είχαν αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο του Australian Open, όπου ο Τσέχος είχε επικρατήσει με 3-1 σετ.