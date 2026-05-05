MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μαγνησία: “Θες να με φας;” – Πούλησε ψηφιακό έρωτα σε 76χρονο και του έφαγε 25.000 ευρώ!

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Θύμα απάτης έπεσε ένας 76χρονος από τη Μαγνησία, με μια 35χρονη γυναίκα να πουλάει διαδικτυακό έρωτα και τελικά να του αρπάζει 25.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 14 μηνών.

Η δράστιδα τον προσέγγισε μέσω Facebook και, υποσχόμενη μια κοινή ζωή γεμάτη έρωτα, κέρδισε την εμπιστοσύνη του.

Στη συνέχεια, άρχισε να του αποσπά χρηματικά ποσά προβάλλοντας ψευδείς δικαιολογίες, όπως σοβαρά προβλήματα υγείας συγγενικών της προσώπων ή οικονομικές δυσκολίες.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πρόβαλε ορισμένα από τα μηνύματα που αντάλλαξαν, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν προτάσεις για ταξίδι στην Τήνο, αιτήματα για προκλητικές φωτογραφίες και όρκοι αιώνιας αγάπης.

Το θύμα, πεπεισμένο ότι βρήκε το άλλο του μισό, έστελνε χρήματα μέσω εμβασμάτων, πιστεύοντας ότι βοηθά τη γυναίκα με την οποία είχε αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό.

Τελικά, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου στις 5 Μαΐου 2026. Σε βάρος της 35χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Απάτη Μαγνησία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 629 προϊόντα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα” και σήμερα στο Θέατρο Radio City

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Σουηδία: 23 περαστικοί έχουν σκοτωθεί σε ένοπλες επιθέσεις συμμοριών από το 2023

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Χανταϊός: “Εξαιρετικά μικρός ο κίνδυνος μετάδοσης” – Τι λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο 96% η αποκατάσταση για το παγκόσμιο δίκτυο της Emirates

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανησυχία για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Σήμερα η σύσκεψη του Δήμου με την εταιρεία