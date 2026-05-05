Αντετοκούνμπο, Εμμανουήλ Καραλής και Κάιλ Κούζμα δείπνησαν μαζί: “Σπουδαίες ελληνικές βραδιές”

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Κάιλ Κούζμα βρίσκονται στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, μιας και δεν έχουν άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο NBA.

Οι Μπακς απέτυχαν να προκριθούν στα φετινά πλέι οφ του NBA και έτσι τα αδέρφια Αντετοκούνμπο βρέθηκαν πιο νωρίς από ποτέ στην Ελλάδα. Μαζί τους και ο συμπαίκτης τους στην ομάδα του Μιλγουόκι, Κάιλ Κούζμα.

Οι τρεις NBAερ δείπνησαν, μάλιστα, μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ο Αμερικανός φόργουορντ, αλλά και ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ δείπνησαν μαζί σε εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, με τον Κούζμα, να μοιράζεται τη στιγμή στα social media και να τη συνοδεύει με τη λεζάντα: “Ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που εμπνέουν και σε ωθούν σε όλους τους δρόμους της ζωής. Σπουδαίες ελληνικές βραδιές”.

Υπενθυμίζεται ότι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κάιλ Κούζμα βρέθηκαν πριν λίγες μέρες στο ΣΕΦ και παρακολούθησαν το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague.

