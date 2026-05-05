Αγρίνιο: Το πρώτο πρόστιμο μέσω drone της Πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα

THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας στο Αγρίνιο συνελήφθη και του δόθηκε πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ γιατί έκαιγε χόρτα, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις του Αγρινίου, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και βεβαίωσαν παράβαση, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ στον άνδρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε από την Αθήνα για ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή πίσω από το νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου άνδρας εντοπίστηκε να προβαίνει σε καύση χόρτων στην ύπαιθρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Το περιστατικό καταγράφηκε μέσω εναέριας επιτήρησης με drone, στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων πρόληψης πυρκαγιών που εφαρμόζονται φέτος σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη υπόθεση επιβολής προστίμου με χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η οποία αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων και την αποτροπή πυρκαγιών στην ύπαιθρο, σύμφωνα με το agriniosite.

